Giulia Salemi, gaffe imbarazzante in diretta tv: Amadeus interviene, il video

Momento particolare in diretta tv sul Nove che ha visto Giulia Salemi incappare in una gaffe curiosa che ha portato Amadeus a fare ironia.

Ha di recente confessato qualche piccola “antipatia” per alcuni personaggi che hanno rifiutato di prendere parte al suo podcast. Ora, invece, Giulia Salemi ha fatto parlare per una gaffe abbastanza curiosa andata in scena in diretta tv sul Nove durante il programma ‘The Cage’ condotto dal mitico presentatore Amadeus.

Giulia Salemi: gaffe a ‘The Cage’

Protagonista in televisione sul Nove con Amadeus nella trasmissione ‘The Cage’, Giulia Salemi sta conquistando una bella fetta di pubblico del piccolo schermo che, per altro, già aveva entusiasmato all’epoca della sua esperienza su un’altra rete, durante il GF. L’influencer e conduttrice, però, ogni tanto incappa in qualche incidente o gaffe, come nelle ultime ore…

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

Mentre annunciava i possibili premi per i concorrenti della trasmissione in caso di successo delle varie prove, la Salemi ha commesso un errore nel comunicare la location di un eventuale viaggio per la coppia vincitrice delle sfide. Anziché dire Palma di Maiorca, forse a causa di un lapsus, la ragazza ha detto “Palca”.

L’intervento di Amadeus: il video

Subito dopo aver sentito la parola sbagliata da parte della collega, Amadeus ha preso in mano la situazione e con grande ironia ha corretto la Salemi dicendo: “Perché Palca de Maiorca è un’isola ancora più esclusiva e più piccola di Palma de Maiorca e noi vi mandiamo lì a Palca de Maiorca”. Il presentatore ha cercato di sdrammatizzare il lapsus della bella Giulia che è stata immediatamente sostenuta dal pubblico che ha gridato in coro il suo nome. “Grazie, scusate”, ha detto in sua difesa la Salemi prendendo il tutto con simpatia e un pizzico di imbarazzo per l’errore che, come era prevedibile che fosse, è subito diventato virale sul web con diverse clip e moltissimi commenti divertiti.