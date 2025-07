Giulia Salemi: “Molti attori maschi rifiutano l’invito al mio podcast. Ecco perché”

Una svolta importante nella sua carriera e anche nella sua vita privata: Giulia Salemi si racconta tra successi e famiglia.

Dopo aver ironizzato con Sonia Bruganelli a proposito di una certa antipatia vissuta in passato, Giulia Salemi è tornata grande protagonista in queste ore con una bella intervista a Grazia nella quale ha affrontato svariate tematiche legate al successo ottenuto in carriera e anche le importanti novità nella sua vita privata con l’arrivo del primo figlio.

Giulia Salemi: la gioia per il successo ottenuto

Se la “sfida da neo genitori inizia adesso” per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la vita della nota influencer e conduttrice è stata, si può dire, un qualcosa di molto vicino ad una “lotta continua”. La ragazza è riuscita ad emergere e farcela con le sue sole forze e di questo, nel corso dell’intervista a Grazia, si è detta estremamente orgogliosa.

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

“Sono veramente contenta: è segno che la meritocrazia esiste nel mondo dello spettacolo”, ha detto la Salemi. “Mai avuto fidanzati ricchi o famosi. Ho cominciato da zero e ora sono qui”, ha aggiunto con gioia immensa e grande soddisfazione.

L’amara verità sul podcast e i “no” ricevuti

Tra i traguardi ottenuti dalla Salemi anche il suo podcast di successo ‘Non lo faccio x moda’ sul quale, però, la bella Giulia ha fatto una considerazione molto particolare: “La consapevolezza che le donne devono faticare il doppio per essere prese sul serio”, ha detto sul suo podcast. E facendo degli esempio: “Ho contattato alcuni attori e cantanti maschi che hanno declinato l’invito: ‘Grazie ma il podcast non è in linea con il nostro talent’ hanno detto i manager”, ha raccontato a Grazia.

“Ci sono alcuni podcast tenuti da uomini in Italia dove vanno ancora tutti, io invece devo ancora dimostrare di poter trattare certi temi solo perché ho capelli e ciglia lunghe, cioè sono una donna. Eppure so trattare argomenti maschili: la puntata con Giuseppe Cruciani è stata una delle più belle”, ha spiegato ancora Giulia.