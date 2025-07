È morto Hulk Hogan: addio alla leggenda del wrestling

Tragico addio nel mondo dello sport, dello spettacolo e della tv: è morto la leggenda del wrestling Hulk Hogan. Aveva 71 anni.

Lutto tremendo nel mondo del wrestling ma in generale in quello dello sport e dello spettacolo. È morto all’età di 71 anni la leggenda Hulk Hogan. Secondo quanto si apprende, il famigerato atleta nonché attore in diverse pellicole, è deceduto a seguito di un arresto cardiaco. A riportarlo è stato il media TMZ poi citato dalle altre emittenti.

Morto Hulk Hogan

A 71 anni è morto Hulk Hogan. La drammatica notizia è stata riportata da TMZ e successivamente ripresa da tutti i media internazionali. L’uomo era diventato una vera e propria leggenda contribuendo alla popolarità planetaria del wrestling, sport del quale è stato un super campione. Negli anni, Hogan è stato anche un attore e volto tv.

Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe avuo un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Lo scorso anno si batté per Trump nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane.

La carriera

A livello sportivo nel mondo del wrestling, Hulk Hogan è stato un vero e proprio colosso. Venne soprannominato ‘The Incredibile’ ma anche ‘The Immortal’. La sua immagine e il suo ruolo furono fondamentali per la crescita della lega WWF (oggi WWE) portata al successo in tutto il mondo. Il suo incontro di wrestling più famoso è probabilmente quello contro André the Giant a WrestleMania III nel 1987, davanti a oltre 90.000 spettatori.

Oltre ad essere stato uno dei volti di maggiore rilievo di questo sport, nel corso della sua carriera l’uomo è stato anche attore. Infatti, ha preso parte pure a Rocky III. La leggenda del wrestling secondo i medici, che sono accorsi nella sua abitazione a Clearwater in Florida, è venuto a mancare, come detto, a causa di un arresto cardiaco.