Chiara Ferragni: “Mamma e zia per due”, la dolcissime foto in famiglia

Una versione inedita di Chiara Ferragni in compagnia della piccola nipotina Lea, figlia di sua sorella Francesca, da poco venuta al mondo.

Dopo l’ufficialità del divorzio da Fedez, Chiara Ferragni ha trovato “rifugio” in famiglia. E quale modo migliore di ripartire se non godendosi dei momenti di serenità con le sue sorelle, sua madre e anche la nuova arrivata, la piccola Lea, figlia di Francesca. Sui social, Chiara ha pubblicato alcuni scatti con tanto di simpatica dedica.

Chiara Ferragni zia bis

Ad inizio luglio Francesca Ferragni ha partorito la sua secondogenita Lea facendo diventare le sorelle Valentina e Chiara, zia bis. Un momento veramente magico per tutta la famiglia che fin da subito ha fatto sentire grande affetto e calore ai genitori “bis”, Francesca e Riccardo Nicoletti, appunto. Per la più famosa delle sorelle Ferragni è stato un momento molto importante che l’ha distolta da aspetti amari della sua vita come, appunto, il recente divorzio ufficiale da Fedez.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

In questa ottica, Chiara ha deciso ora di condividere alcune foto da zia ma anche da mamma “x2” come lei stessa ha tenuto a scrivere nel suo ultimo post che ha raccolto tantissime reazioni da parte dei fan e da parte dei tanti amici dell’intera famiglia.

Le foto in famiglia

Chiara ha scelto, come detto, di pubblicare in queste ore un post Instagram veramente molto dolce che la vede insieme alle altre donne di casa, fatta eccezione per sua figlia Vittoria. Nella prima immagine, ecco la Ferragni in versione zia con in braccio Lea. Nella seconda foto, invece, presente anche nonna Marina. Nella terza, girls al completo con Francesca che tiene in braccio la piccola Lea, e anche Valentina che si è aggiunta alle già presenti Chiara e mamma Marina. “Siete favolose, manca solo Vittoria”, ha scritto qualcuno. “Vitto e Lea bellissime e molto simili”, ha detto qualche altro seguace. Ad accompagnare il contenuto della Ferragni anche una didascalia: “I‘m a mommy (x2) and and an auntie (x2)“.