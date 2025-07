Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente divorziati: raggiunto l’accordo con affido condiviso e nessun mantenimento.

Dopo mesi di indiscrezioni e conferme a metà, arriva l’ufficialità: Chiara Ferragni e Fedez sono legalmente divorziati. Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto con cui sancisce la fine di una delle relazioni più seguite d’Italia, tanto sui social quanto dai media. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’accordo siglato dalle due parti.

Ferragnez: è ufficialmente finita

L’intesa tra Chiara Ferragni e Fedez è stata raggiunta senza scontri e nel pieno rispetto del benessere dei figli. L’accordo prevede l’affido condiviso dei figli Leone e Vittoria, con una frequentazione paritetica tra madre e padre.

Non sono previsti assegni di mantenimento né per l’influencer né per i bambini. Tuttavia, le spese scolastiche e sanitarie dei piccoli saranno interamente a carico del rapper.

Fedez e Chiara Ferragni

L’accordo è stato ritenuto adeguato e ragionevole dai giudici, che hanno lodato la maturità con cui i due ex coniugi hanno gestito la separazione.

La fine di un’era: scandali e ripicche, ma un epilogo pacifico

La relazione tra Chiara Ferragni e Fedez era iniziata nel 2016, dopo un incontro casuale a un pranzo tra amici. Nel 2018, il matrimonio a Noto, in Sicilia, ha consacrato la coppia come simbolo della cultura pop italiana.

Insieme, hanno dato vita al docu-reality The Ferragnez, seguito su Amazon Prime da milioni di fan. Ora, dopo quasi un decennio insieme, la coppia chiude il capitolo matrimoniale con discrezione e rispetto reciproco.

Nonostante gli scontri social, le frecciatine e gli scandali emersi nel corso dell’ultimo anno, la fine del loro matrimonio ha avuto un epilogo pacifico, ponderato e senza scossoni. L’amore è finito, ma per il bene dei figli sia Chiara e Federico hanno deciso di impegnarsi per trovare un compromesso in modo maturo.