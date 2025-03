Chiara Ferragni e Fedez si incontrano al compleanno dei figli: con loro amici, parenti e figli di altre star.

Nonostante le tensioni degli ultimi mesi, Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati insieme per il compleanno dei figli, Leone e Vittoria. La festa, organizzata in un’area dedicata ai bambini all’interno di un centro commerciale di Milano, è stata tenuta lontana dai riflettori, con pochissimi dettagli condivisi sui social. Solo una foto della torta a quattro piani è apparsa su Instagram, senza che fosse evidente la presenza di entrambi i genitori. Ma com’è andato l’incontro tra i due ex coniugi? Scopriamo tutte le indiscrezioni.

Chiara Ferragni e Fedez: una convivenza civile ma distaccata

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tra Chiara Ferragni e Fedez non c’è stato alcun segno di riconciliazione, ma solo una civile convivenza per il bene dei figli.

Parei, infatti, che due si sarebbero a malapena parlati, mantenendo le distanze per tutta la durata della festa.

Con loro erano presenti amici, tate, bodyguard e i nonni, oltre alle sorelle di Chiara Ferragni. Tra gli ospiti anche Emis Killa, accompagnato dalla figlia Perla Blue, e Stella, figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo.

Chiara Ferragni e Fedez: in che rapporti sono oggi

Come hanno dimostrato le voci trapelate dalla festa esclusiva dedicata ai figli dell’ex coppia, ad oggi Chiara Ferragni e Fedez condividono ben poco, se non qualche parola per il bene dei figli. Ciò dimostra che ancora una volta hanno deciso di mettere Vittoria e Leone al primo posto.

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha dichiarato nei giorni scorsi di avere molte cose da dire. Non è ancora chiaro quando e dove deciderà di parlare, ma il pubblico è in attesa di nuove rivelazioni sulla sua situazione personale e professionale. Intanto, la dedica pubblicata per il compleanno di Vittoria mostra il suo lato più dolce: “Sono la tua piccola mamma“.