Naike Rivelli: “Non vendo l’esclusiva del mio matrimonio. Basta chiamate”

Presto sposa Naike Rivelli ha comunicato che molti giornalisti l’avrebbero contattata per l’esclusiva del suo matrimonio.

Qualche giorno fa Naike Rivelli ha svelato a chi la segue sui social di essere pronta al matrimonio e di aver già superato lo step delle pubblicazioni. Da quel momento, a quanto pare, la figlia di Ornella Muti deve aver ricevuto diverse richieste da parte di giornali e giornalisti per avere l’esclusiva di quella giornata. Un qualcosa che ha generato in lei una forte reazione, negativa…

Naike Rivelli pronta alle nozze

Come anticipato, Naike Rivelli si sta preparando con grande emozione al suo matrimonio con il compagno Roberto. Sarà qualcosa di unico e irripetibile che la donna vuole viversi al 100%. Qualche giorno fa, la stessa Naike aveva mostrato le pubblicazioni, che sono state affisse presso il comune di Lerma, in provincia di Alessandria.

Naike Rivelli – www.donnaglamour.it

“Stiamo insieme da 8 anni aveva detto la donna ai fan rispondendo a qualche domanda sul compagno. E sulle nozze: “In maniera molto umile, perché i matrimoni umili sono quelli che durano di più”. E in vista del matrimonio, la figlia di Ornella Muti ora è tornata a sganciare qualche frecciata qua e là, anche alla stampa.

“Non vedo l’esclusiva sul mio matrimonio”

Tramite un post social con annesso video, Naike ha spiegato di non avere alcuna intenzione di vendere l’esclusiva del suo matrimonio ai media: “Mamma Ornella Muti insegna, non si vendono i matrimoni guys! Che orrore!”, ha scritto la donna. “Mamma non ha venduto il suo. Io sicuramente non rendo trash il mio per fare show e cagate per i media”.

E poi ancora: “Sono da poco uscite le pubblicazioni e già iniziano le telefonate, le richieste di esclusive ma che cavolo… è il giorno mio, il più importante e secondo voi lo vendo a qualcuno che deve essere presente al nostro matrimonio, a farsi i ca**i nostri?”. Succcessivamente la Rivelli ha spiegato di voler dare come regalo il tutto all’Ansa. “Non ho bisogno dei soldi e delle esclusive”.