Naike Rivelli si sposa a sorpresa: “Vi svelo tutto”

L’annuncio a sorpresa con tanto di video di Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ha stupito tutti comunicando le nozze ormai prossime.

Dopo aver fatto discutere con alcune provocazioni in merito al nuovo fidanzato facoltoso di Michelle Hunziker, Naike Rivelli è tornata a far parlare ma questa volta per questioni legate alla sua vita privata. Infatti, la figlia di Ornella Muti ha fatto un annuncio davvero particolare: la donna è prossima alle nozze in Municipio. Sui social il video per farlo sapere a tutti i fan.

Naike Rivelli si sposa

Quasi come un fulmine a ciel sereno, Naike Rivelli ha annunciato via social di essere ormai prossima a sposarsi. La donna, figlia di Ornella Muti, spesso chiacchierata per il suo fare molto diretto e spesso fin troppo ironico, ha comunicato ai fan la bellissima notizia. Manca veramente poco al suo matrimonio che dovrebbe vederla dire di sì al suo Roberto.

Naike Rivelli – www.donnaglamour.it

Il futuro marito della Rivelli è poco social e preferisce un profilo decisamente diverso rispetto a quello della futura moglie. “Stiamo insieme da 8 anni”, ha risposto la donna a chi le ha domandato chi fosse lo sposo in questione.

Il video con l’annuncio

Come detto, la Rivelli ha deciso di comunicare tutti i dettagli del matrimonio con un post video nel quale si è recata in Municipio per le pubblicazioni: “Sono qui al municipio per fare le pubblicazioni, perché il 6 settembre noi ci sposiamo”, ha detto la donna. E ancora: “In maniera molto umile, perché i matrimoni umili sono quelli che durano di più”, ha continuato ancora la bella Naike decisamente felice per il traguardo prossimo ad essere raggiunto.

Staremo a vedere a questo punto se la figlia della Muti vorrà fornire ulteriori dettagli prossimamente o meno. Indubbiamente resta una bellissima notizia e noi iniziamo a fare gli auguri ai futuri marito e moglie.