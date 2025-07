“Ecco chi voleva a Domenica In”: spunta la verità sul gelo Mara Venier-Rai

Situazione incandescente per Mara Venier e la Rai per il futuro di Domenica In. Ecco cosa sarebbe accaduto tra rete e conduttrice.

Ha fatto tanto parlare l’assenza di Mara Venier dalla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Al netto di quella che è sembrata la spiegazione ufficiale, ovvero un viaggio bellissimo in compagnia del marito, Nicola Carraro, in realtà pare che alla base ci possa essere stato un “gelo” con i vertici della tv di Stato legate alle scelte su Domenica In.

Mara Venier: il gelo con la Rai

Sebbene si tratti solo di voci e rumors, pare evidente che tra Mara Venier e la Rai ci sia un momento di tensione. A quanto pare la situazione sarebbe dovuta a diversi fattori. Uno di questi è sicuramente la possibilità della donna di essere ospite fissa sul Nove da Fabio Fazio nella prossima stagione di Che Tempo Che Fa.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Tale possibilità sembra essere un problema non da poco ma, probabilmente, risolvibile. Quello che, invece, avrebbe portato al caso vero e proprio ha a che fare con Domenica In ed in particolare la scelta del co-conduttore per la prossima stagione.

Il vero motivo: chi voleva a Domenica In

Secondo quanto si legge su Fanpage, il punto di rottura o che comunque avrebbe portato ai malumori tra la Venier e la Rai riguarderebbe la scelta di Gabriele Corsi alla co-conduzione del programma domenicale. In questo senso, pare che il direttore Mellone non avrebbe consultato la Venier per prendere tale decisione.

Inoltre, la Zia della tv avrebbe preferito un nome differente. “Da fonti affidabili arriva voce che la conduttrice avrebbe invece preferito una soluzione differente per l’altra parte di Domenica In, più incline a un contenitore di approfondimento affidato a un profilo come quello di Tommaso Cerno, di cui in effetti si era parlato alla vigilia dei palinsesti, senza che la cosa andasse in porto”, si legge su Fanpage. Sarebbero quindi questi i motivi del “gelo” tra le parti.