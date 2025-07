Ha scelto di stare lontana dal mondo dello spettacolo dopo aver fatto il boom anni fa: Alessia Merz ha ricordato pregi e difetti del successo.

Di recente una ex Non è la Rai ha spiegato come sia stata “tagliata fuori” dallo speciale relativo alla trasmissione. Ora, un’altra delle protagonista dell’epoca d’oro è tornata a parlare. Alessia Merz si è raccontata a tuttotondo al Corriere della Sera spiegando la sua decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di avere una privacy ben diversa rispetto ad altre colleghe. Tra i vari passaggi, anche il racconto di un provino dove, di fatto, è stata molestata.

Alessia Merz: che fine ha fatto dopo il successo

Ormai diversi anno fa Alessia Merz era tra i volti maggiormente di spicco del piccolo schermo. Eppure, dopo un vero e proprio boom, la donna ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Una decisione che lei stessa ha spiegato al Corriere della Sera: “Ho scelto di dedicarmi alla famiglia”, ha fatto sapere la donna.

Alessia Merz – www.donnaglamour.it

“Mi sono sposata con Fabio (Bazzani, ex calciatore ndr) vent’anni fa e ho avuto Niccolò, 18 anni, e Martina, 17. Ancora oggi non sarei pronta a lavorare a tempo pieno. Mi è stato proposto più di un reality e non ho accettato, ad esempio “il Grande Fratello vip”: non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane […]”.

Il provino orribile

La Merz si è comunque detta disponibile “a lavori saltuari” in tv. “Mi consentono di dedicarmi a me stessa, guadagnare i miei soldi, rivedere i colleghi”. La donna ha poi raccontato una vicenda molto particolare e delicata vissuta in passato. Un provino dove, di fatto, è stata molestata: “Se ho temuto di perdere la bussola per il successo? No, grazie ai miei genitori e al mio agente, Fano. Ho sempre fatto quello che volevo. L’unico episodio che mi ha segnata è stato un provino a Milano, senza di lui, dove ho rischiato brutto: salita in macchina, mi sono trovata con il sedile reclinato. Ho urlato come una matta. Da lì ho capito l’importanza di avere un agente […]”.