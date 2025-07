Conosciutissimo e molto apprezzato, Silvio Muccino ha fatto sparire le proprie tracce da qualche tempo. Andiamo a scoprire che fine ha fatto.

Dopo essere stato uno dei volti più noti del cinema italiano dei primi anni 2000, Silvio Muccino ha progressivamente scelto di scomparire dalla scena pubblica. Attore e regista di successo, fratello minore del regista Gabriele Muccino, aveva esordito giovanissimo nel film Come te nessuno mai (1999) per poi imporsi con ‘L’ultimo bacio’, ‘Ricordati di me’ e il debutto da regista ‘Parlami d’amore’ (2008). Da tempo, però, l’uomo è sparito dai radar dando adito a notizie, spesso anche false, sul suo conto.

Silvio Muccino: dal successo alla nuova vita

Come noto, Silvio Muccino, specie nei primi anni 2000, è stato uno dei volti di punta del settore cinematografico italiano. Il suo stile, a tratti introspettivo e malinconico, colpì pubblico e critica, rendendolo un talento in ascesa. Tuttavia, da diversi anni Silvio si è ritirato dai riflettori. Dalle informazioni in nostro possesso, sappiamo che oggi Muccino vive in Umbria, in una casa presumibilmente immersa nella natura, dove conduce una vita riservata e semplice, lontana dal clamore del cinema e della televisione.

Per quanto riguarda la sua famiglia, in una recente intervista al Corriere della Sera, il fratello, Gabriele, aveva parlato amaramente del loro rapporto: “Da 17 anni cerco di riavvicinarmi a lui, ma non ci riesco. È una situazione dolorosa”, erano state le sue parole senza altre spiegazioni.

La fake news sulla sua nuova vita

Ma cosa fa quindi oggi Silvio Muccino? Da quello che è noto, l’uomo non ha abbandonato del tutto l’arte ma ha solo “cambiato forma”. Pare, infatti, che Muccino si dedichi alla falegnameria e costruisca mobili con le proprie mani. Sebbene in passato fossero partite diverse fake news in merito alla creazione di una ditta di mobili in Umbria, appunto, da lui gestita, il suo staff aveva precisato si fosse trattato di una falsità. “È una fake news, non si è mai ritirato dal Cinema, non ha aperto una falegnameria e sta valutando molti progetti cinematografici”, avevano detto fonti ufficiali vicine al regista.

Tra le ultime notizie che abbiamo di Muccino, quello che è stato il suo libro ‘Quando eravamo eroi’, uscito nel 2018 ed edito da Mondadori.