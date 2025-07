L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi ha comunicato l’inizio della “fase due” del suo dimagrimento con delle punture specifiche.

Grande protagonista nella recente edizione de L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi è stato senza dubbio tra i concorrenti del cast maggiormente chiacchierati. Il giornalista ha vissuto una fase importante in Honduras con un dimagrimento notevole che ha avuto anche come conseguenza il ricovero non appena tornato in Italia. Ora, l’uomo ha iniziato una seconda esperienza, sempre nell’ottica della perdita del peso, che prevede punture in pancia: la terapia di Tirzepatide.

Mario Adinolfi: il processo di dimagrimento

La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025 è stata molto discussa ma alla fine Mario Adinolfi è riuscito a rendere l’esperienza nel reality di Canale 5 positiva, non solo per sé ma anche per il pubblico che ha visto nel suo volersi mettere in gioco, anche relativamente all’aspetto fisico e al suo peso, un messaggio molto positivo.

Mario Adinolfi – www.donnaglamour.it

In questo senso, Adinolfi ha perso tanti chili durante il reality e ha più volte spiegato di voler proseguire questa fase di dimagrimento sotto controllo medico. In tale ottica, ecco la novità annunciata via social con una terapia che prevede delle punture alla pancia: la terpaia di Tirzepatide.

Le punture in pancia: la spiegazione

“Dopo l’Isola dei Famosi inizia la fase due del dimagrimento”, ha comunicato tramite un video social Adinolfi ai suoi fan. “La prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico”, ha proseguito il giornalista. “È la prima volta che l’ho fatto in vita mia e devo dire che farsi una puntura in pancia è un pochino impressionante”.

L’uomo ha poi spiegato, ovviamente, di essere sotto controllo medico e anche a cosa serve tale farmaco: “Questo farmaco nuovo è particolarmente utile per aiutare ancora di più il dimagrimento”. Staremo a vedere se Adinolfi vorrà tenere aggiornati i fan suoi progressi e fornire ulteriori dettagli di questa nuova fase della sua vita.