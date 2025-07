“Era malato”: Claudio Amendola in lacrime

Il racconto toccante e privato di Claudio Amendola in occasione di un incontro speciale durante il Giffoni Film Festival.

C’è grande attesa per quello che sarà il ritorno de I Cesaroni. In questo senso, dopo le polemiche a distanza tra Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci, ecco proprio l’attore essere tornato a parlare della serie televisiva con particolare riferimento alla dura perdita di Antonello Fassari che avrebbe dovuto far parte della pellicola ma che ha lasciato tutti all’improvviso con la sua tragica dipartita.

Claudio Amendola: I Cesaroni e Antonello Fassari

La morte di Antonello Fassari ha certamente dato un grandissimo dispiacere a tutto il mondo del cinema italiano. In particolare a tutti gli amanti de I Cesaroni che erano pronti a godersi la nuova serie pronta a tornare. In questo senso, Claudio Amendola, in occasione di un incontro speciale al Giffoni Film Festival, ha ricordato proprio il compianto collega.

Claudio Amendola – www.donnaglamour.it

“Era malato e noi eravamo a conoscenza della sua malattia da pochi mesi e, in una sceneggiatura che prevedeva anche lui, abbiamo capito che avremmo dovuto rinunciare a una presenza assicuro, Abbiamo così rimodulato la sua presenza, poi l’abbiamo centellinata perché, anche se sarebbe stato difficile, era comunque bello averlo”, ha detto l’attore.

Amendola ha spiegato che dopo la dipartita di Fassari, il team della serie ha deciso di dividersi le sue battute: “Ci siamo un po’ divisi le sue battute, anche se la peculiarità di Cesare non era replicabile. Ci manca tantissimo. Non riesco a non commuovermi. Però è anche motivo di grande sprone […]”.

L’ultimo regalo

Tra i passaggi molto emozionanti delle parole di Amendola anche un dettaglio relativo all’ultimo regalo che la produzione de I Cesaroni ha voluto fare proprio a Fassari: “Sul ciak c’è scritto ‘Ciao Antonello’ dal primo giorno e noi abbiamo trovato con gli sceneggiatori un modo per salutarlo adatto e corretto e che può trovare una simbiosi con il pubblico. Cesare c’è”. Un gesto speciale e sicuramente molto emozionante per tutti.