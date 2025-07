Temptation Island, Ema Stokholma furiosa contro il programma: ecco perché

Pesante frecciata al programma Temptation Island ma in generale agli uomini presenti nel reality per coppie. La considerazione di Ema Stokholma.

La trasmissione Temptation Island 2025 sta facendo registrare risultati magnifici in termini di ascolto. Se da una parte c’è chi ha rivendicato la paternità di certi comportamenti andando a parlare di “copiatura”, dall’altra c’è chi, come Ema Stokholma, ha posto l’accento su una tematica molto importante andando a criticare, in un certo senso, il programma e i fidanzati del villaggio.

Temptation Island: le reazioni dei fidanzati

Nel corso della varie edizioni di Temptation Island, i telespettatori hanno assistito veramente ad ogni tipo di situazione tra le coppie. Spesso, però, a far discutere sono state le reazioni di fidanzati e fidanzate alle clip video a loro mostrate da parte della produzione. In questo senso, al netto di qualche lacrima spesa da parte della donne, ben diverse sono state – non sempre va detto – le azioni degli uomini.

Diversi fidanzati, nel corso degli anni, si sono mostrati piuttosto arrabbiati e infastiditi nel vedere certe clip delle proprie compagne andando spesso a lanciare oggi o dando calci. Anche nell’edizione 2025 le cose non sono cambiate con alcune azioni che hanno generato in Ema Stokholma, nota conduttrice e speaker, una riflessione importante sul tema.

Ema Stokholma critica il programma e gli uomini violenti

Tramite un post su X, la Stokholma ha posto l’accento sulle reazioni violente dei fidanzati del villaggio di Temptation e in genere sugli uomini: “I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo”, ha scritto la donna. “Non è normale reagire così, che paura raga“.

In questa ottica, le parole della donna hanno ricevuto diversi commenti dalla sua parte mentre altri hanno ipotizzato che magari il tutto sia amplificato dal montaggio del programma e enfatizzato per “motivi di scena”. Ad ogni modo è impossibile non dare ragione a Ema e alla sua critica riflessiva.