Lino Giuliano critica i nuovi fidanzati di Temptation Island: “Non siate la mia brutta copia, portate qualcosa di nuovo”.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island prosegue, ma fuori dal villaggio c’è chi ha qualcosa da dire. Lino Giuliano, ex partecipante che ha lasciato un segno profondo con la sua esperienza televisiva, ha lanciato una frecciatina pungente ai nuovi fidanzati del programma, accusandoli apertamente di imitarlo. Un duro attacco che è diventato presto virale. Ma scopriamo i dettagli della dura accusa.

Temptation Island: Lino Giuliano contro i nuovi fidanzati

In una storia Instagram diventata virale, Giuliano ha scritto: “Non siate la brutta copia di altri. A Temptation Island portate voi stessi“.

“Perché copiare le dinamiche?” scrive Lino Giuliano in una storia Instagram. Poi continua: “Perché non avere una personalità propria? lo a chi ho mai copiato? A nessuno. Sono sempre stato me stesso: divertente, spontaneo, vero. A Temptation Island non ho portato una maschera, ho portato una novità. Qualcosa di diverso, mai visto prima“.

Filippo Bisciglia a Temptation Island vestito di marrone – www.donnaglamour.it

A suo dire, i nuovi partecipanti starebbero seguendo un copione già scritto, riproponendo frasi, atteggiamenti e strategie già viste, invece di mostrarsi autentici. “Il Maradona è uno solo. Adesso serve un Pelé” ha scritto, invitando i protagonisti a non emulare chi ha già lasciato il segno nel programma.

Le critiche di Lino Giuliano alla nuova edizione

Nonostante le critiche, Giuliano ha riconosciuto il valore del lavoro svolto dagli autori di Temptation Island, definendoli “dei numeri uno” per la cura dei dettagli e la gestione del programma.

Le dichiarazioni di Lino Giuliano contro i fidanzati della nuova edizione hanno scatenato un acceso dibattito tra i fan di Temptation Island. C’è chi condivide la sua analisi, trovando alcuni concorrenti “troppo costruiti“, e chi invece lo accusa di egocentrismo. Di certo, però, la sua personalità continua a lasciare il segno anche fuori dal programma.