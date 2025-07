Lutto nel cinema: Joanna Bacon, attrice britannica di Love Actually e Breeders, è morta a 72 anni dopo una malattia.

Joanna Bacon, attrice britannica amata per i suoi ruoli in film e serie televisive, è scomparsa il 14 giugno 2025 all’età di 72 anni. La notizia della sua morte è stata resa pubblica solo due giorni fa, a funerali già avvenuti, tramite un comunicato diffuso dalla Harlow Theatre Company, compagnia teatrale alla quale era profondamente legata.

I grandi successi di Joanna Bacon

L’attrice era nota al grande pubblico per il suo ruolo esilarante di madre di Natalie (Martine McCutcheon) nel film cult Love Actually – L’amore davvero del 2003, diretto da Richard Curtis, dove appariva accanto a Hugh Grant nei panni del Primo Ministro.

‘Love Actually’ and ‘EastEnders’ actress Joanna Bacon dead at 72 https://t.co/MoXIJBtHcN pic.twitter.com/fiN7EvWIEy — New York Post (@nypost) July 17, 2025

La scena in cui il personaggio di Joanna Bacon si distingue per l’umorismo tagliente è diventata iconica e resta uno dei momenti più ricordati della pellicola.

Oltre a Love Actually, Joanna Bacon ha preso parte a numerose produzioni televisive britanniche. Più di recente, ha interpretato Jackie per quattro stagioni nella serie Breeders e Phylis in Moonflower Murders. Era attesa nel cast della prossima stagione di Mandy, serie ideata da Sharon Morgan.

Il teatro è stato il cuore pulsante della sua carriera: entrata nella Harlow Theatre Company fin dalla sua fondazione nel 1978, Bacon ha interpretato ruoli memorabili come Portia in Il mercante di Venezia e Beverly in Abigail’s Party.

Il ricordo della Harlow Theatre Company

“È con grande tristezza che informiamo i membri passati e presenti della HTC della morte di Jo Bacon, avvenuta il 14 giugno dopo una breve ma coraggiosa battaglia contro il cancro” si legge nel comunicato della compagnia.

“Molti ricorderanno Jo per il suo spirito, la sua forza, la sua passione e il suo talento naturale” prosegue il testo, che celebra una figura amatissima nel panorama artistico britannico.