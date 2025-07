Helena Prestes incinta? Il gesto che insospettisce i fan

Helena Prestes è incinta? Un gesto di Javier Martinez scatena i sospetti sul web. I fan parlano già di bebè.

Il mondo del gossip è in fermento per un’indiscrezione che riguarda due ex protagonisti del Grande Fratello: Helena Prestes e Javier Martinez. La modella brasiliana potrebbe essere in dolce attesa, secondo quanto riportato da una segnalazione anonima condivisa da Deianira Marzano. Il sospetto è nato da un gesto di Javier, che avrebbe acceso i rumors. Ma scopriamo quali sono gli indizi che fanno sospettare una gravidanza.

Helena e Javier: il gesto non passa inosservato

La storia tra Helena Prestes e Javier Martinez è sbocciata sotto gli occhi del pubblico durante l’ultima edizione del reality show di Canale 5. Da semplici amici, i due modelli si sono gradualmente avvicinati, fino a vivere una relazione intensa e appassionata.

Dopo la fine del programma, la coppia ha scelto di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere, affrontando anche qualche momento difficile.

Ma nelle ultime ore il rumor sulla presunta gravidanza ha fatto il giro del web.

Secondo l’indiscrezione, Javier baciato la pancia di Helena in un video pubblicato sui social, lasciando intendere un possibile lieto evento in arrivo.

Gli ex gieffini presto genitori

Solo poche settimane fa, si era parlato di una possibile crisi tra Helena e Javier, alimentata da alcune dichiarazioni dell’ex della Prestes, Carlo Motta, che affermava di averla frequentata dopo la fine del GF. Nonostante il clamore mediatico, la coppia è apparsa più forte di prima, mostrandosi sempre più unita sui social.

A far esplodere il nuovo gossip è stato, quindi, un dettaglio immortalato in una clip: Javier avrebbe baciato teneramente la pancia di Helena. Un gesto che molti follower hanno interpretato come un chiaro riferimento a una possibile gravidanza.

Al momento, né Helena Prestes né Javier Martinez hanno confermato o smentito la notizia, lasciando i fan con il fiato sospeso.