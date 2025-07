Barbara Chiappini in crisi col marito sogna di tornare in tv e lancia un appello a Milly Carlucci: “Sarebbe un bel regalo”.

Barbara Chiappini non sta attraversando un momento semplice. A 50 anni, l’ex showgirl e conduttrice sta affrontando un periodo difficile nella sua vita privata. Il settimanale Gente ha rivelato che tra lei e il marito Carlo Marini Agostini, padre dei suoi figli Sveva e Folco, c’è una fase di forte distacco.

Ora sta rimettendo tutto in discussione, non solo la sua vita sentimentale, ma anche la sua carriera, e ha espresso il desiderio di tornare in televisione, lanciando un appello a una celebre conduttrice televisiva. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Barbara Chiappini tra crisi coniugale e voglia di fare televisione

A confermare le voci di crisi con il marito è stata la stessa Chiappini durante un’intervista a La volta buona, condotto da Caterina Balivo, dove ha dichiarato: “Cerchiamo delle soluzioni, vogliamo ricostruire e non distruggere“.

Per affrontare il dolore della crisi, Barbara ha scelto di rifugiarsi in Sardegna, nei pressi di Oristano, un luogo a lei caro. Lontana da Roma e dai riflettori, l’ex protagonista del piccolo schermo si sta dedicando a una riflessione profonda sulla propria vita, ma sente anche il bisogno di tornare al suo primo amore: la televisione.

ROMA, ITALIA – 28/01/2022: Barbara Chiappini partecipa all’evento “Dispensa stellata” organizzato dal Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP in occasione della Giornata contro lo spreco alimentare, presso l’Hive Hotel di Roma – www.donnaglamour.it

Infatti, assente da tempo dal mondo dello spettacolo, ha espresso pubblicamente il desiderio di rientrare in televisione.

Il desiderio di tornare in televisione: “La tv mi è mancata”

“La tv mi è mancata – confessa -. Per anni è stata una parte importante della mia vita. L’avevo messa da parte per costruire la mia famiglia, ma ora sento l’esigenza di tornare” ha spiegato.

Con grande sincerità, la showgirl ha lanciato un appello a Milly Carlucci, rivelandole il suo sogno di partecipare a Ballando con le Stelle: “È un format che mi permetterebbe di raccontarmi e far emergere lati di me che il pubblico non conosce. Sarebbe un gran bel regalo“.

Milly Carlucci accoglierà il suo appello? Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per scoprirlo.