A quattro mesi dalla scomparsa, Clizia Incorvaia omaggia la suocera Eleonora Giorgi: il gesto commuove i social.

Sono passati ormai quattro mesi dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, la celebre attrice che negli ultimi anni ha lottato duramente contro un tumore aggressivo. La sua vita, la sua allegria contagiosa e il suo coraggio sono rimasti nel cuore di tante persone, e in particolare in quello della nuora Clizia Incorvaia.

L’influencer ha ricordato la suocera spendendo dolci parole nei suoi confronti in occasione dell’anniversario con il marito Paolo Civarro. Parole che hanno toccato profondamente i fan. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Clizia Incorvaia ricorda con affetto Eleonora Giorgi

Clizia ha ricordato il consiglio che le dava spesso la suocera: “Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore“.

In occasione del loro primo anniversario di matrimonio, Clizia e Paolo hanno scelto la Sicilia, terra natale di lei e anche luogo d’origine della nonna paterna di Paolo. Un posto speciale che rappresenta le radici, l’intimità e il calore familiare, in contrasto con la cornice della Versilia, dove si sono sposati anticipando le nozze proprio per permettere a Eleonora di partecipare.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – www.donnaglamour.it

Il ricordo di Eleonora Giorgi è ancora vivo e intenso nella vita della coppia. “Ci manca tanto, ci manca sempre” ha confidato Clizia Incorvaia, che ha voluto vivere questo anniversario con sobrietà e autenticità.

“Faremo una cenetta romantica sul mare. E poi, a mio marito l’ho promesso: lo stupirò” ha raccontato l’influencer, sottolineando quanto l’imprevedibilità sia, per lei, l’essenza dell’amore duraturo.

Il dolore che non va via

Nonostante non l’abbia mai sognata, Clizia pensa spesso a Eleonora e cerca di immaginare cosa direbbe o farebbe in determinate situazioni. “Eleonora sarà per sempre la mia stella guida“, ha detto. Un legame che, anche nella perdita, continua a dare forza e ispirazione.

L’eredità lasciata da Eleonora Giorgi non è solo affettiva. Clizia Incorvaia ne custodisce gli insegnamenti quotidiani: la semplicità nell’abbigliamento, l’importanza dei colori chiari, e soprattutto la capacità di godere delle piccole cose.

“L’essenzialità vince su tutto” ricordava Giorgi. E oggi quelle parole suonano come un testamento d’amore che Clizia vuole tramandare anche a suo figlio.