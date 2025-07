Elisabetta Franchi al volante col cellulare e un ciclista davanti: il web insorge, è di nuovo bufera sui social.

Elisabetta Franchi torna al centro delle polemiche per un episodio che ha scatenato l’indignazione sui social. A poco più di un mese dall’incidente in cui ha investito un ciclista, da lei stessa raccontato su Instagram, la stilista si è fatta nuovamente immortalare alla guida della sua auto, con in mano il cellulare e un ciclista proprio davanti a lei. Ma a far discutere è stata la frase detta dalla Franchi. Scopriamo che cosa è successo.

Elisabetta Franchi ancora nella bufera

Il 20 maggio 2025, Elisabetta Franchi aveva condiviso la notizia di aver investito un ciclista, minimizzando l’accaduto con un tono rassicurante: “È stato dimesso, escoriato, niente di rotto“.

Tuttavia, le immagini dell’uomo ferito e il fatto che lei stesse probabilmente usando il telefono al momento dell’incidente avevano già suscitato dure reazioni.

Nonostante ciò, la stilista sembra non aver imparato la lezione. Infatti, nelle scorse ore lo scatto condiviso ha scatenato una nuova polemica.

L’immagine, condivisa sui suoi canali social, ha rapidamente fatto il giro del web, sollevando un’ondata di critiche. Molti utenti hanno sottolineato la pericolosità del gesto, ricordando che utilizzare il telefono mentre si guida è vietato e potenzialmente letale.

Il commento al ciclista e la reazione del web

Nello scatto più recente, pubblicato il 17 luglio, Elisabetta Franchi riprende la scena e ironizza: “Eh no… davanti a casa mia anche no! Vedi di stare dalla tua parte, ciclista“. Un commento che ha infastidito molti, alimentando un dibattito acceso.

“Vedi di posare il telefono“, “Non hai imparato nulla?“, “Sbagliare è umano, ma perseverare…“, sono solo alcuni dei messaggi che affollano i commenti.

Le polemiche non accennano a placarsi e resta da vedere se la stilista prenderà finalmente consapevolezza del suo impatto mediatico o se, ancora una volta, tutto finirà nel dimenticatoio social.