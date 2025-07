Il celebre attore è irriconoscibile: la trasformazione dopo aver perso 90 kg

John Goodman sorprende tutti alla première de “I Puffi” dopo aver perso 90 kg: dopo la trasformazione è irriconoscibile.

John Goodman è uno dei più celebri attori di Hollywood ed è famoso proprio per la sua stazza imponente. Dagli esordi, ha interpretato ruoli iconici molto fisici, ottenuti per la sua altezza, di ben 190 centimetri, e il suo peso elevato.

Per questo ha suscitato enorme stupore il suo arrivo alla première de “I Puffi“, dove si è presentato con un aspetto irriconoscibile. Goodman, oggi 73enne, famoso per il suo ruolo in “Pappa e Ciccia”, ha mostrato una trasformazione straordinaria, dopo aver perso circa 90 kg. Ma scopriamo i dettagli della scioccante trasformazione fisica del celebre attore.

Il percorso di dimagrimento di John Goodman

Con indosso un elegante abito blu navy, cravatta fantasia e mocassini marroni, Goodman è apparso in splendida forma, sorridente e visibilmente più snello.

Qui la foto dell’incredibile trasformazione che ha sorpreso il mondo intero e che ha fatto rapidamente il giro del web.

John Goodman shows off slimmed-down figure at ‘Smurfs’ premiere after 200-pound weight loss https://t.co/JujQG4eIMN pic.twitter.com/RK19V3z3YZ — New York Post (@nypost) July 14, 2025

Il cambiamento di John Goodman non è frutto del caso. L’attore ha cominciato il suo percorso di dimagrimento nel 2007, quando ha deciso di rivoluzionare la sua vita. All’epoca pesava circa 170 kg e ha dichiarato di aver smesso di bere come primo passo verso la trasformazione.

Con l’aiuto di un coach, ha adottato una dieta in stile mediterraneo, ricca di pesce, frutta, verdura, noci e olio d’oliva.

Oltre all’alimentazione, Goodman ha integrato un piano di allenamento rigoroso, composto da 10-12mila passi al giorno e sei sessioni settimanali in palestra tra cyclette e tapis roulant.

Una nuova vita per il celebre attore

Nel corso degli anni, John Goodman ha più volte raccontato le difficoltà affrontate nel mantenere il peso e combattere la dipendenza da cibo e alcol. In un’intervista del 2016 a Howard Stern, l’attore ha ammesso: “È un processo continuo per il resto della mia vita“.

Ha anche confessato di essere stato vittima del cosiddetto effetto yo-yo, perdendo peso per poi riprenderlo. Ma questa volta la sua determinazione è stata diversa. “Ho deciso di farlo lentamente, con costanza. Muovermi, fare esercizio. Non posso più permettermi di stare seduto” ha dichiarato.