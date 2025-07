L’ex volto di Temptation Island, Titti Scialò, ritrova l’amore dopo la rottura con Antonio Maietta: l’annuncio ufficiale.

Ogni edizione di Temptation Island presenta al pubblico personalità che rimangono impresse. Nella scorsa stagione, un volto indimenticabile era quello di Titti Scialò, che ha preso parte al programma insieme al suo fidanzato Antonio Maietta. Dopo l’esperienza televisiva tra i due la storia è finita, e oggi lei è pronta a voltare pagina. Ad annunciarlo è stata la stessa ex partecipante di Temptation, che ha presentato ai suoi follower il suo nuovo innamorato. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Titti Scialò di Temptation Island ha un nuovo amore

Dopo la rottura con Antonio Maietta, avvenuta durante il falò di confronto finale, la giovane ha annunciato sui social una nuova relazione.

Con un post su Instagram, Titti ha condiviso una foto in barca con il nuovo fidanzato Oreste Russo, immortalati in un abbraccio romantico che non lascia spazio a dubbi.

La loro storia era già stata ipotizzata da alcuni fan attenti a piccoli indizi social, ma ora arriva la conferma ufficiale. La scelta di rendere pubblica la relazione ha scatenato la curiosità dei follower, anche se al momento si conosce ben poco di Oreste Russo, rimasto lontano dal mondo dello spettacolo.

Con Oreste Russo, Titti sembra aver ritrovato il sorriso, lasciandosi alle spalle le tensioni vissute durante e dopo il programma. I fan si sono subito congratulati per la nuova coppia, augurando loro un futuro sereno.

Antonio Maietta e il gossip su Anna Acciardi

Ma Titti non è l’unica a voltare pagina.

Infatti, di recente anche Antonio Maietta è finito sotto i riflettori per un presunto flirt con Anna Acciardi, un’altra ex protagonista del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Tuttavia, la voce è stata rapidamente smentita dai diretti interessati: entrambi hanno precisato di essere solo amici, senza alcun coinvolgimento sentimentale.