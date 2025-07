Aggressione in spiaggia, il racconto shock di Daniela Martani: “Mi hanno preso il telefono, andrò dai carabinieri”.

Daniela Martani è stata protagonista un episodio molto spiacevole avvenuto nei giorni scorsi a Peschici, sulla spiaggia di Procinisco. L’ex concorrente del Grande Fratello ha denunciato pubblicamente l’aggressione subita attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok. Secondo quanto raccontato dalla 52enne, tutto è iniziato con un commento sui pagamenti elettronici. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e come sta adesso la showgirl.

Il racconto di Daniela Martani

Martani ha segnalato che da settimane non riusciva a pagare con il bancomat presso lo stabilimento balneare, ricevendo in risposta toni accesi da parte del personale. “Mi hanno detto che non potevo stare con il cane nella spiaggia libera. Poi mi hanno messo le mani addosso e mi hanno preso il telefono” ha raccontato visibilmente scossa nel video pubblicato su TikTok.

Nel filmato pubblicato da Daniela Martani, si sente una donna rispondere in modo aggressivo, affermando: “Fai pure venire la finanza, tanto qui siamo tutti in regola. Il bancomat non funziona sempre perché non c’è internet“.

La tensione è poi salita alle stelle quando la Martani ha registrato la scena. “Mi hai fatto foto e video, ma adesso li cancelli” si sente chiaramente nel video.

La showgirl ha poi spiegato che, nonostante fosse nella spiaggia libera e il cane fosse regolarmente al guinzaglio, è stata allontanata in modo aggressivo: “Si comportano come se fossero padroni anche della spiaggia pubblica, che è solo un fazzoletto di terra“.

Daniela Martani pronta a sporgere denuncia

L’ex gieffina ha concluso il suo sfogo affermando che presenterà denuncia ai carabinieri per l’aggressione subita.

L’episodio ha generato molte reazioni online, dividendo gli utenti tra chi sostiene la sua posizione e chi la accusa di provocazione. In attesa di ulteriori sviluppi, Daniela Martani ha ribadito lìintenzione di fare valere i propri diritti e ha promesso aggiornamenti sulle conseguenze legali dell’accaduto.