Colpo di scena a Temptation Island, il falò tra Sonia M e Alessio diventa virali: le frasi più assurde dei due protagonisti.

L’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, ha regalato al pubblico uno dei falò più surreali e controversi della stagione, o addirittura di tutto il programma. Protagonisti: Alessio e Sonia M., arrivati al confronto finale dopo giornate di dubbi e rancori. Ma nessuno si aspettava un epilogo tanto singolare, fatto di frasi contorte, retorica da avvocato e una rottura improvvisa. Nel giro di pochi minuti, sui social le frasi dei due avvocati sono diventati immediatamente virali.

Un falò surreale tra frasi retoriche e manipolazione emotiva

Durante il falò di confronto, Alessio ha messo in scena un monologo degno di un’aula di tribunale. Invece di assumersi responsabilità, ha rigirato ogni dinamica della coppia a suo favore, accusando Sonia di non avergli mai chiarito i suoi sentimenti.

La sua difesa? Una serie di frasi che hanno lasciato il pubblico sbigottito, come: “Il dubbio contiene sia il sì che il no. Ti sei fatta fregare da un dubbio“, o ancora “Il concetto di tempo è legato al momento, il tempo non esiste“.

Tra le frasi pronunciate dall’avvocato, “Vorrei vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione” è quella che ha maggiormente colpito i telespettatori, che hanno creato decine di meme diventati subito virali.

Le frasi più assurde di Alessio al falò di Temptation Island

Quelle di sopra sono solamente alcune delle frasi che sono rimaste impresse ai telespettatori. Altre dichiarazioni bizzarre sono state: “Se l’amavo non venivo“, o ancora “Non ho fatto questo percorso, come faccio a sapere se la amo?“, e persino “La tentazione mi avrebbe fatto capire se ti amavo oppure no“.

Al termine del falò, che ha visto la separazione della coppia, Alessio ha fatto una promessa inaspettata all’ex fidanzata. “Te lo prometto davanti a tutti: esco da qua e vado a fare un percorso psicologico importante” ha dichiarato, scatenando un acceso dibattito sui social.

Su Twitter e Instagram c’è chi lo accusa di manipolazione emotiva, chi lo definisce semplicemente incoerente, e chi lo paragona ironicamente a un filosofo incompreso.