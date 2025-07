Temptation Island: stasera 17 luglio su Canale 5 la terza puntata. Tutte le anticipazioni e i colpi di scena che ci attendono.

Questa sera, 17 luglio, torna l’attesissimo appuntamento con Temptation Island, che anche quest’anno sta facendo record di ascolti. Il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5 e si attendono tantissimi colpi di scena. Le coppie saranno chiamate ad affrontare momenti di tensione, e Filippo Bisciglia le guiderà in questo intenso percorso. Ma scopriamo tutte le anticipazioni della prossima puntata.

Le coppie protagoniste tra dubbi e confronti

Il percorso nei villaggi si fa sempre più complesso. Le storie d’amore di Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Sarah e Valerio, Denise e Marco, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario vengono messe alla prova tra tentazioni, delusioni e momenti di consapevolezza.

Qui il video con alcune anticipazioni di ciò che ci aspetta stasera.

Nella scorsa puntata, Alessio ha chiesto per il falò di confronto con Sonia M., che però ha rifiutato, dichiarando di voler riflettere ancora. Questo gesto ha mostrato una grande maturità da parte di lei, mentre il pubblico si chiede se la coppia riuscirà davvero a superare la crisi.

In questa puntata potremo, quindi, scoprire quale sarà il futuro della coppia composta da Sonia M. e Alessio. Accetterà di vedere il fidanzato?

Temptation Island: le anticipazioni

Secondo le anticipazioni, la serata sarà ricca di sorprese: nuove immagini sconvolgenti potrebbero cambiare il destino delle coppie. Alcuni fidanzati cominciano a mostrarsi sempre più vicini ai single, mentre altri affrontano dure prese di coscienza sui propri errori e sulle mancanze all’interno della relazione.

Di certo ci aspetta un altro appuntamento pieno di momenti sorprendenti e scelte che sbalordiranno il pubblico a casa.

Non ci resta che aspettare stasera per scoprire come si svilupperanno le intricate storie dei protagonisti di questa nuova edizione del programma estivo più seguito di Mediaset.