Alessandro Cattelan: “Dovevo fare L’Isola”, ecco cosa è andato storto

La rivelazione di Alessandro Cattelan sulla sua carriera e su cosa sarebbe potuto accadere in passato. Le parole del conduttore.

Si stanno susseguendo le notizie sul futuro lavorativo di Alessandro Cattelan, accostato persino a Mediaset e ad Amici di Maria De Filippi. Proprio il giovane conduttore ha raccontato durante una recente intervista nel suo podcast ‘Supernova’, alcuni retroscena legati ad una esperienza in particolare che avrebbe dovuto fare e che poi è saltata all’improvviso.

Alessandro Cattelan e L’Isola dei Famosi saltata

Nel corso dell’intervista ad Antonella Clerici nel podcast ‘Supernova’, Alessandro Cattelan ha svelato alcuni retroscena personali. In particolare ha confermato che avrebbe dovuto prendere parte a L’Isola dei Famosi come inviato. “Ero nel cast di Quelli che il calcio con Simona Ventura. Simona aveva l’Isola dei Famosi, programma che durava un’infinità di tempo”, ha fatto sapere il giovane conduttore.

Alessandro Cattelan – www.donnaglamour.it

Cattelan ha quindi proseguito: “A fine puntata di Quelli che il calcio, mi faceva fare 20 min di talk sul reality. Finita quell’edizione, avrei dovuto fare l’inviato“, ha ammesso svelando che gli era stata persino regalata una guida per l’Honduras.

La fortuna dopo il progetto saltato

Ma l’aver mancato l’esperienza de L’Isola ha portato Cattelan a fare nuovi step della sua carriera: “Questa cosa saltò, e per un paio di settimane pensai ‘Che sto a fare qua?’. Tempo altre settimane, mi chiamarono per fare X Factor”. Una trasmissione che, di fatto, è stata da trampolino di lancio per il giovane conduttore. “Sono sicuro che se fossi andato a fare l’inviato all’Isola dei Famosi, non mi avrebbero preso per condurre X Factor. Quella sfortuna è stata poi la mia più grande fortuna“, ha aggiunto con grande onestà e molto orgoglio il presentatore durante la puntata del suo podcast con la Clerici ricordando i tantissimi anni vissuti nella trasmissione di cui è diventato poi una colonna portante.