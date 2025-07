“La prima volta”, Chiara Ferragni esulta: ecco il nuovo record

Nuovi traguardi mai raggiunti per Chiara Ferragni che ha raccontato quanto successo in queste ultime ore in relazione al proprio lavoro.

Chiara Ferragni continua a scrivere la sua storia nel mondo della moda e dell’imprenditoria digitale. Con un post su Instagram, la celebre influencer – che pochi giorni fa aveva fatto parlare con un personale confronto con una foto di 10 anni fa – ha annunciato di aver raggiunto un traguardo senza precedenti nella sua carriera.

Chiara Ferragni: il record lavorativo

In queste ore Chiara Ferragni ha annunciato a tutti i suoi fan di aver raggiunto un record mai ottenuto prima in carriera. Quale? Ben tre shooting per tre diverse copertine di riviste nello stesso giorno. Un risultato che ha testimoniato ancora una volta la sua capacità di influenzare il panorama globale della moda e dei media.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Le tre copertine fanno parte di un progetto realizzato in Messico, dove Chiara ha lavorato ad una serie di shooting esclusivi che sicuramente hanno coinvolto team creativi di alto livello. Nel suo post, l’imprenditrice ha condiviso alcune immagini presumibilmente dietro le quinte, mostrando sia l’eleganza degli scatti realizzati che il lavoro intenso svolto sul set.

Le parole della donna e le foto

Come detto, tramite un post su Instagram, la Ferragni ha condiviso il traguardo ottenuto con tanto di foto e didascalia speciale per l’occasione: “Ieri ho girato tre copertine di riviste in un giorno a Città del Messico: record personale”, le parole della donna nella caption che hanno ricevuto migliaia di like e commenti di congratulazioni da fan e colleghi.

In un settore in cui la visibilità è tutto, raggiungere tre copertine in un solo giorno rappresenta un risultato straordinario ancora di più se a farle è appunto una donna come Chiara Ferragni che nonostante le problematiche avute negli ultimi periodi è riuscita a rialzarsi e a confermarsi regina indiscussa del settore.