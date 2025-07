“Più giovane oggi di 10 anni fa?”: Chiara Ferragni spiazza con la foto del passato

Un particolare paragone con il passato ha fatto venire alcune domande a Chiara Ferragni che si è confrontata con i fan.

Dopo la disavventura vissuta qualche giorno fa, Chiara Ferragni è tornata protagonista sui social con un particolare paragone con il passato che la riguarda da molto vicino. Infatti, l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto di ben 10 anni fa chiedendo ai suoi seguaci se non sembri più giovane adesso rispetto a prima. Una domanda che ha generato tantissime reazioni ma anche delle riflessioni da parte della diretta interessata.

Chiara Ferragni e la foto di 10 anni fa

In queste ore Chiara Ferragni ha scelto di confrontarsi con i propri seguaci relativamente ad alcuni suoi cambiamenti degli ultimi anni. Nello specifico, l’imprenditrice digitale ha mostrato una foto di 10 anni fa nella quale, secondo il suo modo di vedere, sembrava più vecchia di oggi. In questa ottica, la donna ha posto il “problema” ai fan per vedere i loro pensieri.

“Non sembro più giovane oggi che 10 anni fa?“, ha detto Chiara pubblicato lo scatto del passato mostrato da una fanpage. Nella foto in questione, effettivamente, la donna sembra essere piuttosto diversa da oggi, non solo per il colore dei capelli ma anche per una magrezza diversa da quella odierna.

Più giovane ora o no?

La foto della Ferragni ha quindi aperto il dibattito tra i fan con la diretta interessata che ha spiegato: “Penso che fossi troppo magra all’epoca (qui vivevo a Los Angeles)”. Dando uno sguardo ai pareri dei seguaci, molti le hanno dato ragione preferendo la versione attuale, decisamente più “donna” e, secondo alcuni, anche migliore sotto l’aspetto fisico del peso. Altri, invece, le hanno fatto notare che nonostante ora sia oggettivamente molto bella, in quella foto si vedeva che fosse ancora giovanissima. Insomma, passato o presente, la Ferragni è sempre stata molto bella.