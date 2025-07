Disavventura per Chiara Ferragni: volo dirottato a Pisa di ritorno dalla fashion week parigina, la reazione dell’influencer.

Chiara Ferragni sta piano piano tornando al centro del mondo della moda dopo mesi difficili, sia dal punto di vista personale che professionale. Nei giorni scorsi, infatti, l’influencer ha preso parte alle sfilate della fashion week di Parigi, tornando in prima fila alla sfilata di Schiaparelli.

Ma il ritorno dalla sfilata non è andato come programmato. Con alcune storie Instagram, l’imprenditrice digitale ha raccontato la disavventura che ha vissuto nel volo di ritorno in Italia. Scopriamo che cosa è successo.

Il ritorno alle sfilate segna una nuova fase per Chiara Ferragni

La presenza di Chiara Ferragni alla sfilata di Schiaparelli è apparsa come un segnale di rinascita per la celebre imprenditrice, dopo mesi turbolenti segnati dallo scandalo dei pandori Balocco e dal divorzio da Fedez.

Seduta in front row accanto a celebrità come Dua Lipa e Cardi B, ha scelto un look elegante e sobrio, lontano dai nude look del passato: un mini-abito bianco con bustier, firmato ovviamente dalla maison.

Dopo le polemiche legate alla beneficenza natalizia e alla crisi familiare, ha deciso di concentrarsi su se stessa e sul suo lavoro. Ma non tutto è andato secondo i piani.

Chiara Ferragni e il volo dirottato: l’imprevisto dopo la sfilata di Parigi

Dopo il suo ritorno al centro della scena mediatica è avvenuto un episodio che ha fatto discutere: il suo volo di ritorno da Parigi è stato dirottato a Pisa invece che atterrare a Firenze, come previsto.

È stata la stessa Chiara Ferragni a informare i suoi follower attraverso una storia su Instagram, nella notte tra l’8 e il 9 luglio: “Aereo dirottato a Pisa invece che atterrare a Firenze, ma tutto ok. Corro dai miei cuccioli“.

Nonostante l’imprevisto, la fashion influencer ha mantenuto il sorriso e la calma, confermando la sua volontà di andare avanti, anche di fronte a piccoli ostacoli quotidiani.