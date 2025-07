Teresanna racconta la sua esperienza all’Isola dei Famosi e la mancata vittoria: “Ho affrontato le mie paure, ora torno più leggera”.

Dopo il rientro dall’Honduras, Teresanna Pugliese è tornata a parlare della sua intensa esperienza all’Isola dei Famosi, rivelando lati intimi e profondi del suo percorso. In un’intervista a Fanpage, l’ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip ha spiegato come il reality le abbia permesso di affrontare paure, traumi e parti irrisolte di sé. Ma non sono mancati i momenti difficili e le delusioni. Scopriamo che cosa ha rivelato nel corso dell’intervista.

L’impatto emotivo e fisico al ritorno in Italia

“Ho affrontato tutti i miei mostri e mi sono promessa di lasciarli lì. Dovevo tornare più leggera, questo è stato il senso di tutto” ha confessato l’ex naufraga.

Ma il rientro in Italia non è stato semplice. Dopo settimane di privazioni, la fame ha avuto la meglio: “Ho mangiato un panino con hamburger e dolci appena rientrata, ma sono stata male. Ho avuto nausea e problemi allo stomaco. Ora sto seguendo una riabilitazione alimentare“. Un errore comune, racconta, tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Teresanna Pugliese – www.donnaglamour.it

Dal punto di vista emotivo, l’assenza della famiglia, che lei definisce “La mia benzina“, ha condizionato la sua partecipazione: “Il pubblico non ha conosciuto la parte spensierata e leggera di me. Ero più triste e arrabbiata, senza i miei affetti ero svuotata“.

Critiche, consapevolezze e il desiderio di tornare in TV

Durante l’Isola, Teresanna ha spesso diviso l’opinione pubblica: “Non si può piacere a tutti, ma chi mi conosce sa che sono una persona che condivide tutto. Sono stata percepita come forte, ma ogni discussione mi feriva profondamente“.

Nonostante le critiche ricevute per aver lasciato i figli a casa per partecipare al reality, ribadisce con fermezza: “Una donna, se madre, ha il dovere di essere madre e tutte le donne che vuole essere“.

Infine, alla domanda se l’esperienza all’Isola dei Famosi sia stata la scelta giusta, risponde senza esitazioni: “Assolutamente sì. È stata una sfida personale. Ora voglio rientrare in TV, ma con equilibrio. L’importante è tornare a casa ogni sera“.