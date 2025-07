Ilary Blasi rompe il silenzio sulle nozze con Bastian Muller: “Vuole sposarmi ma prima devo divorziare da Totti”.

Ilary Blasi finalmente rompe il silenzio sulla sua relazione e il suo futuro con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Dopo settimane di indiscrezioni e scatti rubati che sembravano confermare una proposta di matrimonio sul Lago di Como, la conduttrice ha deciso di fare chiarezza durante un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi. Scopriamo come stanno realmente le cose.

Ilary Blasi chiarisce: “Nessuna proposta di matrimonio”

Smentendo i rumor, Ilary Blasi ha precisato che, nonostante il gesto immortalato dai paparazzi, in cui Bastian sembra porgerle un anello, non vi sia stata alcuna proposta ufficiale.

“Stavamo semplicemente scherzando” ha raccontato con ironia, rivelando anche il divertente retroscena della telefonata del cognato: “Qualche giorno dopo mi chiama ‘Mi devi dire qualcosa?‘”.

Anche se non c’è stata una proposta, l’ex moglie di Francesco Totti non ha escluso la possibilità di future nozze con Bastian Muller.

Ilary Blasi protagonista all’80° Festival del Cinema di Venezia – www.donnaglamour.it

“A lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi. Non vedo il matrimonio come una gabbia” ha dichiarato Blasi. Tuttavia, ha aggiunto un dettaglio cruciale: “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata“.

Sulla relazione con Bastian ha dichiarato: “La prima cosa che mi ha colpito è che non sapeva chi fossi. Non era nel meccanismo, non si è reso conto di quello che lo aspettava. È un uomo protettivo, romantico“.

Il commento su Achille Lauro: “È sexy, ha un suo perché”

Nel frattempo, la conduttrice è tornata in TV alla guida di Battiti Live e ha condiviso la sua opinione su alcuni protagonisti della scena musicale italiana. Non è passato inosservato il suo apprezzamento per Achille Lauro: “È sexy, ha un suo perché, uno sguardo intrigante“.

Tra i tormentoni dell’estate, Blasi ha indicato Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, sigla dello show musicale, ma ha citato con entusiasmo anche Oh Ma di Rocco Hunt e Noemi.