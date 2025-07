Dopo settimane di rumors e indiscrezioni arriva l’ufficialità: Gianluigi Nuzzi è il nuovo conduttore di Pomeriggio 5.

La stagione televisiva 2025-2026 porterà grandi novità nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Come ufficializzato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pomeriggio 5 cambierà volto: sarà Gianluigi Nuzzi a condurre il celebre programma, prendendo il posto di Myrta Merlino dopo due anni alla guida. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio fatto da Mediaset.

Pomeriggio 5 cambia volto: arriva Gianluigi Nuzzi

Nuzzi, già noto per la conduzione di Quarto Grado su Rete 4, porterà la sua esperienza giornalistica all’interno del contenitore pomeridiano, che negli ultimi anni ha assunto una direzione più informativa, allontanandosi dallo stile pop di Barbara D’Urso.

Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’intenzione di rafforzare l’identità giornalistica del programma: “Dalla cronaca all’attualità, anche costume ma meno leggerezza” ha dichiarato, delineando la nuova linea editoriale di Pomeriggio 5.

Nonostante il nuovo incarico, Gianluigi Nuzzi non abbandonerà Quarto Grado, il programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera che conduce con successo da anni. Il giornalista sarà quindi protagonista di una stagione intensa, con un duplice impegno quotidiano e settimanale sulle reti Mediaset.

Il destino di Myrta Merlino

Per quanto riguarda Myrta Merlino, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che la conduttrice continuerà a far parte della squadra Mediaset. Tuttavia, non sono ancora stati svelati nuovi progetti a lei destinati.

Tra le ipotesi circolate, una possibile trasmissione serale di approfondimento su Rete 4, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Dopo aver traghettato Pomeriggio 5 in una fase di transizione, Merlino potrebbe ora orientarsi verso un format più vicino alle sue origini giornalistiche, con un focus maggiore sulla politica e l’attualità.

Intanto con la scelta di Gianluigi Nuzzi per Pomeriggio 5, Mediaset punta a rafforzare la propria offerta pomeridiana e sfidare direttamente La Vita in Diretta di Alberto Matano. Una sfida che passa attraverso un linguaggio più rigoroso e giornalistico, affidato a un volto esperto e credibile nel campo dell’informazione.