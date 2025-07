Chanel Totti tra i possibili concorrenti di Ballando con le stelle 2025: trattative in corso con Milly Carlucci.

Milly Carlucci continua a sorprendere con il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 che ogni anno attira l’attenzione del pubblico con nuove sfide di ballo tra personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dei social. Tra i nomi che circolano in queste ore, spunta un’indiscrezione che ha subito acceso i riflettori: Chanel Totti sarebbe in trattativa per entrare nel cast del programma.

Trattative in corso: Chanel vicina al debutto in TV

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica “Chicchi di Gossip“, la produzione di Ballando con le stelle avrebbe puntato proprio su Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, per arricchire il parterre di concorrenti.

Le trattative sarebbero già in corso, anche se dalla Rai non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale.

L’ingresso di Chanel segnerebbe il suo debutto televisivo in un contesto importante, aprendo le porte a una possibile carriera nel mondo dello spettacolo. La giovane influencer, molto seguita sui social, rappresenterebbe un volto nuovo e promettente per il programma.

Gli altri nomi del cast 2025

Oltre a Chanel Totti, i nomi che circolano per il cast di Ballando con le stelle 2025 includono Rosa Chemical, Melissa Satta, Alex Schwazer, Lorena Bianchetti e persino Barbara d’Urso.

Alcune presenze restano in bilico, mentre altre come Francesco Totti avrebbero nuovamente rifiutato l’invito. Tra le assenze quasi certe anche quella di Flavio Insinna, che ha smentito i rumor con un post su Twitter.

In attesa della conferma ufficiale dei concorrenti, cresce l’attesa per un’edizione che promette grandi sorprese. Milly Carlucci sembra intenzionata a rinnovare lo show puntando su volti giovani e molto noti nel mondo digitale, come Chanel Totti, per coinvolgere un pubblico sempre più vasto. L’appuntamento con Ballando con le stelle è fissato, come da tradizione, per la fine dell’estate su Rai 1.