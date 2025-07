Dopo giorni di silenzio, Veronica Gentili commenta la sua prima conduzione de L’Isola dei Famosi: “Avevo paura, ma ho fatto bene”.

A pochi giorni dalla conclusione della 19esima edizione dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili ha rotto il silenzio con un video sui social in cui ha tirato le somme di un’esperienza che ha rappresentato per lei un salto nel vuoto. Volto noto del giornalismo politico e dell’approfondimento, la Gentili ha affrontato per la prima volta la conduzione di un reality show, un genere completamente nuovo per lei.

Nonostante gli ascolti non abbiano premiato questa edizione, la conduttrice ha ricevuto numerosi apprezzamenti per il suo stile sobrio e la capacità di adattarsi a un format televisivo lontano dalle sue corde abituali. Ma scopriamo quali sono state le sue impressioni a freddo.

Le parole della conduttrice: “Avevo paura, ma ho fatto bene”

Nel video pubblicato l’8 luglio su Instagram e TikTok, Veronica Gentili ha ammesso le sue iniziali paure: “La conduzione di un programma come l’Isola dei Famosi era per me un’esperienza nuova. All’inizio ero incerta e anche spaventata, ma ho deciso di buttarmi“.

La giornalista ha poi aggiunto di aver affrontato la sfida a modo suo, trovando un nuovo equilibrio tra professionalità e spirito di adattamento.

“È stato un viaggio molto bello, ricco, fatto di scoperte e conoscenze. Ho esplorato contesti diversi, anche se Cologno Monzese lo conoscevo già bene” ha detto sorridendo.

Il messaggio al pubblico: “Superate i vostri limiti”

Veronica Gentili ha voluto lasciare un messaggio a chi la segue: “Quando vi trovate davanti a qualcosa di nuovo, è normale avere paura. Ma poi fatelo. È così che si conoscono i propri limiti e si cresce“.

La conduttrice ha, infine, ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto durante l’Isola dei Famosi, rivelando quanto sia stata significativa questa sfida nella sua carriera.

Sotto al post sono arrivati centinaia di messaggi di fan e colleghi che l’hanno riempita di complimenti per il lavoro svolto.