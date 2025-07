Alessandro Cattelan vicino a un progetto con Maria De Filippi: la trattativa con Mediaset è ancora in ballo.

Negli ultimi giorni si sono ricorse voci sul possibile passaggio di Alessandro Cattelan in Mediaset. Quando tutto sembrava ormai stabilito, ieri ha colto tutti di sorpresa la notizia delle trattative saltate all’ultimo minuto. Ma adesso una nuova indiscrezione rimette tutto in discussione.

Infatti, secondo quanto riportato da Davide Maggio, sarebbe in corso un possibile coinvolgimento di Maria De Filippi in un progetto destinato a debuttare nel 2026. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Cattelan e Maria De Filippi: un progetto in arrivo

A fare da tramite sarebbe Fascino PGT S.r.l., la società di produzione della De Filippi, da sempre attenta a talenti televisivi capaci di attrarre un pubblico giovane e trasversale.

L’ipotesi più accreditata è quella dell’adattamento italiano di Password, un celebre game show americano condotto da Jimmy Fallon, in cui due squadre, composte da un vip e un concorrente, devono indovinare una parola segreta. Un format fresco, dinamico e perfetto per lo stile ironico e brillante di Cattelan.

Alessandro Cattelan – www.donnaglamour.it

Nonostante l’interesse, la trattativa tra Alessandro Cattelan e Mediaset sembrerebbe essersi interrotta temporaneamente. Secondo Fanpage, il motivo sarebbe legato a tempi troppo stretti per chiudere l’accordo in vista della nuova stagione televisiva.

Una fonte interna ha rivelato che il nome di Cattelan non comparirà nei palinsesti 2025/2026, ma questo non esclude un possibile ritorno alla trattativa nei prossimi mesi. Anche l’ipotesi di un ruolo da giudice in Io Canto sarebbe stata scartata, secondo quanto riportato da Affari Italiani.

Alessandro Cattelan e il futuro in TV: una nuova sfida in arrivo

Il possibile sodalizio tra Alessandro Cattelan e Maria De Filippi potrebbe aprire una nuova fase nella carriera del conduttore, dopo le esperienze su Sky e Rai.

L’adattamento di un format internazionale rappresenterebbe una sfida interessante e un’occasione per consolidare la sua presenza nel prime time generalista.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma se le trattative riprenderanno, il 2026 potrebbe segnare un ritorno in grande stile per uno dei volti più amati della TV italiana.

La risposta di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione del palinsesto

Come riportato da Fanpage, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Ha registrato la puntata numero zero di un format internazionale, seguito anche da Fascino di Maria De Filippi. È un prodotto, un game show, che potremmo fare crescere per un prime time di Italia 1 ma ancora non siamo sicuri e nemmeno sappiamo se sarà Cattelan il conduttore“.