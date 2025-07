La trattativa tra Alessandro Cattelan e Mediaset è saltata: il conduttore non sarà nei palinsesti 2025. Scopri cos’è successo.

Negli ultimi giorni aveva suscitato grande sorpresa il rumor secondo cui Alessandro Cattelan sarebbe passato a Mediaset dopo anni in Rai. La notizia sembrava essere ormai certa, mancava solamente l’ufficialità con la presentazione dei palinsesti della rete del Biscione, ma adesso tutto è cambiato.

Nelle scorse ore, infatti, è giunta una nuova indiscrezione: saltata la trattativa tra il conduttore televisivo e la rete di Pier Silvio Berlusconi. Ma cos’è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Cattelan, niente Mediaset: trattativa interrotta all’ultimo minuto

Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, l’accordo tra il celebre conduttore e il gruppo televisivo di Cologno Monzese è ufficialmente saltato all’ultimo momento.

La conferma arriva da fonti vicine alla Direzione Intrattenimento Mediaset, che hanno chiarito come non sia stato possibile chiudere in tempo utile per l’annuncio ufficiale, previsto per la giornata di oggi, 8 luglio.

Alessandro Cattelan

Secondo quanto trapelato, Mediaset aveva messo sul piatto un’offerta per un late show in seconda serata, da destinare a Canale 5 o Italia 1. Un progetto importante, che si inseriva nella strategia di Pier Silvio Berlusconi di rafforzare l’offerta del gruppo sottraendo volti noti alla concorrenza.

Tuttavia, la complessità delle trattative e la ristrettezza dei tempi hanno fatto naufragare l’operazione.

Il futuro televisivo di Alessandro Cattelan resta incerto

Con la mancata riconferma in Rai e lo stop dell’accordo con Mediaset, il futuro televisivo di Alessandro Cattelan appare oggi più incerto. Al momento, l’unico impegno confermato resta la sua partecipazione come giudice a Italia’s Got Talent.

Non è escluso che le trattative possano riaprirsi nel 2026, quando i tempi saranno più maturi per raggiungere un’intesa soddisfacente per entrambe le parti. Intanto, si fanno strada nuove ipotesi, tra cui un possibile ritorno in Rai in una veste diversa da quella abituale.