Antonino Spadaccino denuncia un grave insulto omofobo ricevuto dopo il Pride: “Parole che possono uccidere”.

Antonino Spadaccino, celebre cantante e vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, è finito al centro di un triste episodio di omofobia che ha scosso il web. Dopo aver partecipato al Napoli Pride insieme ad altri artisti come Arisa, Pamela Prati e Gaia, Spadaccino ha condiviso sui social il dolore per un commento ricevuto a seguito di un precedente evento, il Roma Pride. Scopriamo che cosa è successo e qual è stata la reazione del cantante.

Antonino Spadaccino, il commento omofobo: “Sei diverso”

L’artista, che nel 2016 ha fatto coming out dichiarando apertamente il desiderio di sposarsi, ha sempre lottato per i diritti LGBTQ+ e non ha mai nascosto la sua identità.

Stavolta, però, ha rivelato un attacco particolarmente violento: “Due settimane fa ho postato delle foto del Roma Pride, e sotto c’era un commento che diceva: ‘Comprati una corda, sai già cosa farci, perché sei diverso‘“.

Qui il post in cui racconta l’episodio.

Antonino Spadaccino ha voluto trasformare l’insulto ricevuto in un messaggio di consapevolezza e denuncia. “Io ho 42 anni – ha dichiarato – e riesco a reggere un attacco simile. Ma se quelle parole fossero rivolte a un ragazzo più fragile, a chi sta vivendo il difficile momento del coming out, potrebbero portare a gesti estremi“.

L’odio social e la reazione del cantante

L’artista ha sottolineato l’importanza di non restare in silenzio: “Voglio essere più di una voce che canta. Voglio dare voce a chi non ce l’ha“.

Purtroppo non è la prima volta che Antonino Spadaccino è bersaglio di insulti omofobi. Era già accaduto durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show, e in occasione della sua ospitata nel programma Benedetta Primavera di Loretta Goggi.

Nonostante ciò, il cantante continua a esporsi e a parlare apertamente, usando la sua notorietà per sensibilizzare il pubblico e contrastare l’odio.