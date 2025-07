Dopo i rumors, Zeudi Di Palma chiarisce sui social: nessuna storia d’amore con il ragazzo di Napoli, solo amicizia.

Negli ultimi giorni il nome di Zeudi Di Palma è tornato al centro dell’attenzione mediatica per le indiscrezioni riguardanti la sua presunta relazione con un ragazzo di Napoli. L’ex Miss Italia e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata accostata a un misterioso giovane partenopeo, alimentando gossip e curiosità sul web. Tuttavia, Zeudi ha deciso di intervenire direttamente per mettere a tacere le voci e fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Il chiarimento di Zeudi Di Palma sui social

Con un video pubblicato sui propri canali social, Zeudi Di Palma ha categoricamente smentito le voci che la vedevano impegnata sentimentalmente.

“Giovanni è un mio carissimo amico, non abbiamo assolutamente una storia” ha dichiarato.

Secondo quanto spiegato dalla stessa Zeudi, che nei giorni scorsi ha partecipato al Napoli Pride, l’incontro con il ragazzo napoletano è avvenuto in un contesto lavorativo: lei doveva realizzare un tatuaggio, e lui si è offerto volontario per fare da modello.

“Ci siamo visti cinque o sei volte nella nostra vita” ha aggiunto, ribadendo che tra loro c’è solo un rapporto di amicizia.

Zeudi Di Palma: minacce contro le fake news

La giovane ha anche espresso il suo disappunto per la diffusione di notizie infondate e ha minacciato provvedimenti legali: “A breve partiranno le diffide, non faccio nomi per non fare pubblicità” ha dichiarato con fermezza.

Dopo la fine della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è rimasta sotto i riflettori, prima per l’incontro con i fan e poi per la creazione di contenuti esclusivi a pagamento.

Il gossip, lanciato da Deianira Marzano su Instagram, che parlava di una frequentazione segreta con un ragazzo napoletano, si è quindi rivelato infondato, come sottolineato dalla stessa Zeudi.