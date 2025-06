Zeudi Di Palma incanta 400 fan a Madrid con uno show tra musica, balli e solidarietà al Teatro La Latina. I video dell’evento.

Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello e Miss Italia 2021, sorprende i suoi fan con show ed eventi. Il 16 giugno 2025 ha fatto tappa a Madrid con un evento speciale al Teatro La Latina, dove ha incontrato oltre 400 fan e li ha fatti scatenare tra musica e balli.

L’evento è parte di un tour internazionale che unisce spettacolo, contatto umano e impegno sociale. Dopo il rinvio della data romana prevista per l’11 giugno, Madrid è diventata la seconda tappa di questo percorso emozionante, in attesa del prossimo appuntamento in Brasile. Ma scopriamo com’è andato l’evento.

Zeudi Di Palma: balli, musica e fan in festa al Teatro La Latina

Durante la serata, Zeudi Di Palma ha mostrato tutto il suo carisma: ha ballato, suonato la batteria e interagito con i suoi fan. Non si è trattato solo di una performance, ma di un’esperienza condivisa in cui la giovane artista ha voluto creare un legame autentico con chi la sostiene.

Le immagini e i video pubblicati dai fan e da Zeudi stessa sui social hanno immediatamente fatto il giro del web, mostrando il clima gioioso e spontaneo dell’evento.

L’ex reginetta di bellezza ha dimostrato ancora una volta quanto la sua carriera stia evolvendo, abbracciando passioni come la musica e l’arte del tatuaggio.

Il tour internazionale di Zeudi Di Palma

Il progetto di Zeudi Di Palma non si ferma allo spettacolo: parte del ricavato di ogni tappa andrà a sostenere iniziative artistiche e sociali promosse direttamente da lei. Una missione che unisce intrattenimento e consapevolezza, con un messaggio forte e chiaro: il successo ha valore quando è condiviso.

L’accesso all’evento madrileno è stato possibile solo tramite i link ufficiali condivisi su Instagram e TikTok, e i biglietti sono andati esauriti in poche ore. Un segno evidente del crescente affetto del pubblico verso una figura che, giorno dopo giorno, sta raggiungendo un enorme successo anche fuori dall’Italia.