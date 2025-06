Gemma Galgani, volto di Uomini e Donne, tranquillizza i fan dopo un piccolo malore: “La vostra vicinanza è stata preziosa”.

Gemma Galgani, storica protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan nelle ultime ore. Sul suo profilo Instagram, infatti, la Dama ha pubblicato una foto in cui si mostrava mentre misurava la pressione, generando immediatamente preoccupazione tra i follower. La reazione del pubblico è stata tempestiva, con centinaia di messaggi d’affetto e richieste di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Ma scopriamo che problemi ha avuto la dama torinese e come sta adesso.

Le parole rassicuranti di Gemma Galgani

Poco dopo, Gemma Galgani ha deciso di intervenire per rassicurare tutti. In una Instagram story ha spiegato: “Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato. Era solo una piccola indisposizione, ma ho avuto modo di constatare quanto la condivisione, in alcuni momenti, possa essere di grande aiuto“.

La Dama ha anche aggiunto di essere profondamente colpita dalla solidarietà ricevuta: “La vostra vicinanza e i vostri messaggi sono stati preziosi per me“.

Pare, quindi, che la dama torinese abbia avuto solamente una piccola indisposizione ma che si sia rapidamente ripresa.

Un momento di pausa dopo la fine di Uomini e Donne

Conclusa da poco la stagione di Uomini e Donne, andata in onda fino al 30 maggio, Gemma Galgani si prepara ora a godersi l’estate. Il piccolo malore non ha rovinato i suoi piani, e anzi ha messo in luce ancora una volta il forte legame che la lega al suo pubblico. La partecipazione costante e l’affetto dei fan sono per lei una fonte di forza e gratitudine.

Prima della pausa estiva del programma, Gemma Galgani aveva sorpreso tutti con un gesto affettuoso nei confronti di Gianmarco Steri, tronista del trono classico. La dama gli aveva donato un portachiavi di coppia accompagnato da una lettera affettuosa: “Un piccolo pensiero per un grande trono” ha scritto, dimostrando la sua attenzione e il suo spirito gentile anche fuori dal dating show.