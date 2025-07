Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: vivono da separati in casa per il bene delle figlie. Le ultime indiscrezioni.

Dopo mesi di indiscrezioni e smentite, è ormai certo: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sarebbero lasciati. La notizia è stata confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha rivelato che i due attori “vivono da separati in casa“, pur continuando a mostrarsi come coppia per proteggere la serenità delle loro figlie, Luna e Alma. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione bomba.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: nuove conferme della rottura

L’indiscrezione era già trapelata lo scorso marzo, ma oggi sembra trovare conferma anche nei dettagli condivisi da Parpiglia: Bova è stato visto recentemente alla festa dello stilista Francesco Scognamiglio al Palazzo Reale di Napoli, dove si sarebbe presentato da solo.

Il giornalista, inoltre, ha rivelato che l’attore avrebbe trascorso la serata conversando con una misteriosa ragazza bionda. Le voci su un nuovo flirt si moltiplicano, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

A ciò si aggiunge il fatto che solamente pochi giorni fa Rocio è partita per una vacanza senza il marito, ma insieme alle sue figlie.

Indizi social e vita da separati

Da tempo i fan avevano notato segnali di crisi: sul profilo Instagram di Rocio sono spariti gli scatti di coppia che un tempo riempivano il suo feed. Negli ultimi mesi, l’attrice ha condiviso solo selfie, post promozionali e contenuti legati alla sua carriera. Questo cambio di rotta ha alimentato i sospetti su una rottura tra i due.

Nonostante la decisione di restare sotto lo stesso tetto, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales avrebbero ormai vite separate. La loro priorità rimane il benessere delle figlie, nate nel 2015 e 2018, ma l’amore che li aveva uniti sul set del film Immaturi tredici anni fa sembrerebbe essersi definitivamente esaurito.