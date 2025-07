Ema Stokholma parla del passato violento in famiglia: “Mamma non mi mandava a scuola quando i lividi si vedevano”.

Conduttrice, scrittrice e artista poliedrica, Ema Stokholma torna a parlare con coraggio del suo passato, fatto di abusi, solitudine e paura. In una toccante intervista al Corriere della Sera, ha raccontato i momenti più bui della sua infanzia vissuta in Francia, accanto a una madre violenta e un padre assente. Una storia difficile che ha già condiviso nel suo libro Per il mio bene, con cui ha vinto il Premio Bancarella 2021. Scopriamo le ultime dichiarazioni della famosa conduttrice.

Una madre assente e violenta: “Mi teneva a casa quando avevo i lividi”

Il primo ricordo doloroso risale a quando aveva appena quattro anni. Da allora, le violenze fisiche e psicologiche sono state all’ordine del giorno.

“Mia madre non mi mandava a scuola quando avevo i lividi visibili” ha detto Ema Stokholma, ricordando come la scuola fosse per lei un’oasi di normalità e condivisione. Il cibo condiviso in mensa con i compagni diventava una forma di conforto che mancava in casa, dove spesso rifiutava anche solo di mangiare.

Ema Stokholma – www.donnaglamour.it

A salvarla dalla disperazione è stato il forte legame con il fratello Gwendal. Proprio a lui ha fatto leggere per primo i capitoli del suo libro, prima della pubblicazione.

“I proventi li dividiamo, perché è la mia storia, ma anche la sua” ha dichiarato la conduttrice, rivelando il ruolo fondamentale che ha avuto nella sua guarigione.

Oggi Ema Stokholma è felice: “Ho creato la mia famiglia queer”

Nonostante tutto, oggi Ema Stokholma si dice felice.

Ha costruito una famiglia “stile Friends”, queer, affettuosa e solidale. Una realtà lontana anni luce da quella da cui proviene.

“Non sono mai giù di morale, mi sento la donna più fortunata del mondo“, ha detto. Accanto a lei, amici come Andrea Delogu e Luca Barbarossa, che le hanno dato ascolto, comprensione e affetto.