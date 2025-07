Harry e Meghan in difficoltà: licenziano lo staff, cosa sta succedendo

Harry e Meghan licenziano nuovi dipendenti per contenere le spese legate al mutuo milionario della villa a Montecito.

Il principe Harry e Meghan Markle sono finiti ancora una volta al centro della bufera a causa dei licenziamenti all’interno del loro entourage. Secondo fonti vicine alla coppia, i Duchi di Sussex avrebbero deciso di interrompere i rapporti con alcuni dipendenti, portando a 25 il numero totale delle persone che non lavorano più per loro da quando hanno lasciato l’Inghilterra nel 2020. La motivazione principale sarebbe economica: la coppia, infatti, si troverebbe a fronteggiare un mutuo da capogiro per la loro lussuosa villa a Montecito, in California. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La villa da sogno e il mutuo pesante

Harry e Meghan hanno acquistato la loro proprietà americana per 14,6 milioni di dollari, ma ne avrebbero versati solo 5 al momento dell’acquisto.

I restanti 9,5 milioni sono stati coperti con un mutuo che, oggi, rappresenterebbe un onere economico significativo per i Sussex.

Principe Harry e Meghan Markle

Oltre al prestito, i due devono far fronte anche a una tassa annuale sulla casa pari a 288.000 dollari. Per questo motivo, la coppia avrebbe deciso di tagliare i costi, partendo proprio dal personale.

Non è la prima volta che Harry e Meghan vengono accusati di rapporti difficili con il personale. In passato, infatti, diversi ex dipendenti hanno lamentato comportamenti autoritari, soprattutto da parte dell’ex attrice americana. Secondo le indiscrezioni riportate da Page Six, il turnover tra i collaboratori sarebbe continuo, tanto da far ironizzare le fonti: “Il latte dura più a lungo dei loro dipendenti“.

La scelta economica dei duchi di Sussex

Tra le misure adottate per contenere le spese, i Duchi di Sussex avrebbero scelto di affidarsi a un’agenzia di pubbliche relazioni esterna per la gestione della loro immagine. Questa decisione, oltre a ridurre i costi, permette alla coppia di non dover più mantenere uno staff dedicato alla comunicazione, che negli ultimi anni è stato più volte cambiato a causa di divergenze interne.

Il futuro di Harry e Meghan resta incerto. Se da un lato cercano di costruirsi una nuova vita indipendente dalla Royal Family, dall’altro sembrano riproporre schemi già visti, tra tensioni con il personale e gestione economica non sempre equilibrata. Il mutuo milionario e i continui licenziamenti non fanno altro che alimentare le critiche sul loro stile di vita “da reali”, anche oltreoceano.