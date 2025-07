Dopo aver dato alla luce la piccola Lea, Francesca Ferragni è tornata a casa dove ad aspettare lei e la nuova arrivata c’era Gabriella, la cagnolina.

Solamente pochi giorni fa, Francesca Ferragni ha dato alla luce la piccola Lea. Un momento magico per lei e Riccardo Nicoletti che in queste ore sono tornati a casa dove hanno fatto “incontrare” la neo arrivata in famiglia alla cagnolina Gabriella. Un qualcosa di veramente stupendo che la coppia ha voluto ricondividere sui social.

Francesca Ferragni mamma bis: le emozioni

Sono giorni di particolare gioia in casa di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti per l’arrivo della loro piccola Lea, secondogenita della famiglia. La coppia ha dato il bellissimo annuncio domenica e adesso ha fatto ritorno a casa in grande stile. Come è stato possibile vedere dai social, infatti, la Ferragni, dopo il parto, è tornata nella propria abitazione.

Francesca Ferragni – www.donnaglamour.it

Qui le emozioni sono state subito infinite. Non solo una nuova vita e un nuovo impegno con la bimba, ma anche un nuovo rapporto da creare, quello tra la piccola Lea e la cagnolina di casa, Gabriella. Ebbene sì, perché a quanto pare, tra i primi pensieri della coppia c’è stato quello di organizzare “l’incontro” tra la bimba e l’amica a quattro zampe.

L’incontro tra Lea e la cagnolina di casa

Tramite un post su Instagram, Francesca e Riccardo hanno voluto condividere un momento di grande gioia e premura, ovvero, come detto, il primo incontro tra la nuova arrivata in famiglia e la cagnolina Gabriella. Il neo papà bis ha tenuto in braccio la piccola mostrandola in modo delicato all’amica a quattro zampe. Dal canto suo la cagnolina ha annusato leggermente i piedini della piccola Lea salvo poi fare finta quasi di nulla. “Il loro primo incontro“.

Le immagini sono presto diventate virali suscitando tantissime reazioni d’affetto da parte dei fan che sono rimasti colpiti dalla delicatezza del cane e anche dal modo naturale con cui l’incontro è avvenuto.