Situazione difficile per Selvaggia Lucarelli che via social ha denunciato, ancora una volta, di essere vittima di odio e non solo.

Selvaggia Lucarelli, penna graffiante e opinionista tra le più note del panorama italiano, dopo alcune questioni legate ai suoi rapporti personali passati, è tornata a denunciare pubblicamente una lunga e costante campagna d’odio contro la sua persona. Attraverso una storia Instagram pubblicata nelle ultime ore, la donna ha mostrato alcuni messaggi agghiaccianti ricevuti sui social, evidenziando la gravità e la persistenza della persecuzione.

Selvaggia Lucarelli e l’odio social

Attraverso una storia su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha denunciato pubblicamente l’ennesimo attacco nei suoi confronti sui social da parte di haters. “Profili interamente dedicati alla persecuzione della mia persona da anni. Con nome, cognome e foto, anche. Spesso che rispondono a profili falsi (…) E continuano nonostante le denunce”, ha scritto la donna mostrando, appunto, alcuni dei messaggi ricevuti.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Negli screenshot, ecco appunto i commenti violenti. Il primo utente ha augurato alla penna graffiante tumori per ogni suo caro, accompagnando il messaggio da un cinico “godo”. Il secondo, in tono altrettanto sprezzante, ha addirittura negato che la Lucarelli abbia affetti a cui tenere e ha rincarato anche la dose attaccando pure il compagno, Lorenzo Biagiarelli.

L’ennesima denuncia nel vuoto?

La Lucarelli non è nuova a episodi di cyberbullismo, ma il suo messaggio ha lanciato un allarme preciso: le denunce fatte nel tempo non sembrano avere fermato l’ondata di odio verso di lei. La vicenda ha senza dubbio riacceso il dibattito sull’efficacia delle piattaforme social nel contrastare l’hate speech e sul ruolo delle istituzioni nel tutelare le vittime di persecuzioni online, che spesso restano impunite nonostante la gravità dei contenuti. Se neppure un personaggio in vista come Selvaggia è riuscita a trovare un rimedio a questa situazione, figuriamoci le “persone comuni”. Una problematica che meriterebbe certamente una maggiore attenzione.