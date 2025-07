Alessia Gioffi delusa dallo speciale su Non è la Rai: “Mi hanno esclusa, ho pianto. È sempre stato così”. Il duro sfogo social.

La maratona televisiva andata in onda su Mediaset Extra per celebrare i 30 anni di Non è la Rai ha riportato in auge i ricordi legati allo storico programma ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. Tuttavia, non tutti i volti noti di quel periodo hanno vissuto con entusiasmo la celebrazione. Alessia Gioffi, ex protagonista della trasmissione, ha espresso tutta la sua amarezza sui social dopo essersi vista completamente esclusa dallo speciale. Scopriamo che cosa ha detto.

Alessia Gioffi su tutte le furie: il post social

Conosciuta all’epoca con il soprannome di “Terminator” per la sua energia, Alessia Gioffi ha pubblicato un lungo sfogo su Facebook, accompagnato da una foto che la ritrae in lacrime. “Non mi hanno fatto vedere in cinque ore di programma” ha scritto, “Tranne qualche mozzico di inquadratura veloce. Cacchio che male mi ha fatto… Mi hanno sempre tolta!“.

Le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai si sono fatte ancora più intense quando ha riportato il commento della madre: “Sto piangendo molto… e sono anche un po’ inca***ta“.

Alessia ha parlato di un vissuto fatto di discriminazione, bullismo e solitudine, già presente nella sua adolescenza e ora riemerso con forza. “Dio mi ha scelta per altri scopi” ha aggiunto, ricordando il suo percorso di fede e volontariato.

Una nuova vita tra fede e solidarietà

Negli ultimi anni Alessia Gioffi ha abbracciato una vita spirituale, dedicandosi alla preghiera quotidiana e al servizio come volontaria in diverse chiese di Roma. Un cammino interiore segnato dall’incontro con la figura di Santa Faustina Kowalska, che l’ha ispirata a vivere per aiutare gli altri: “Ho sentito Gesù che mi diceva: ‘Hai una missione‘“.

Il post di sfogo ha raccolto numerosi messaggi di solidarietà, con fan e utenti che le hanno mostrato affetto e comprensione, dimostrando come la sua presenza nello show sia stata comunque significativa per tanti.