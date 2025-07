Fedez a Cornetto Battiti Live risponde bruscamente a Ilary Blasi e commenta la sua vita sentimentale. Scopriamo cos’è successo.

Nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, è andata in onda la prima puntata di Cornetto Battiti Live, show musicale condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Ma oltre alla musica, ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stato un breve botta e risposta tra la conduttrice e Fedez. Mentre la serata scorreva tra belle canzoni e leggerezza, il rapper ha sorpreso il pubblico con un atteggiamento distaccato e risposte secche che hanno creato un certo imbarazzo in diretta. Ma scopriamo che cosa è successo.

Fedez: la reazione inaspettata alle domande di Ilary Blasi

Alla domanda di Ilary “Avevi qualcosa da dire?“, Fedez ha replicato con un secco “Non ho mai nulla da dire“.

Alla richiesta di anticipazioni sui suoi progetti futuri, ha risposto con un vago “Non lo so“, prima di confermare, con tono poco entusiasta, due date sold out al Forum e l’arrivo di nuovi progetti.

L’assenza della collega Clara Soccini, con cui ha cantato Scelte Stupide, è stata notata dal pubblico. I due sono stati spesso al centro di gossip che li volevano coinvolti sentimentalmente, notizie che entrambi hanno sempre smentito.

io ve lo giuro questo momento con Fedez e Ilary che je voleva organizzare le ferie 💀#battiti #battitilive pic.twitter.com/cmcNT8pCDv — Francesca🪽 (@_cielodiperle) June 18, 2025

Fedez, tra gossip e dichiarazioni sul passato

“Con Clara non è successo nulla” ha ribadito Fedez, ironizzando sulle paparazzate: “Secondo me è stata l’intelligenza artificiale a creare quelle foto, noi quella sera non ci siamo nemmeno salutati“.

In una recente intervista, Fedez ha anche commentato il periodo del suo matrimonio con Chiara Ferragni, paragonandolo a una “guerra“. Il rapper ha confessato di aver vissuto in funzione dell’immagine pubblica e di voler oggi evitare qualsiasi maschera: “Non ho più voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto“.

Con un’estate ancora lunga davanti, resta da vedere se Fedez continuerà a mostrarsi così schivo o se svelerà nuove sfaccettature del suo percorso personale e artistico.