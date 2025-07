Elisabetta Gregoraci si gode l’estate da single tra Forte dei Marmi, cena con Fabrizio Corona e sorrisi con Fedez.

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un’estate intensa e spensierata, nonostante la fine della relazione con Giulio Fratini. La showgirl calabrese, ormai libera sentimentalmente, torna ad attirare l’attenzione dei fan. Tra look mozzafiato in bikini e uscite in compagnia di volti noti dello spettacolo, la conduttrice è al centro del gossip di questa estate 2025. Ma scopriamo tutte le indiscrezioni sulla sua estate infuocata.

Cena a Forte dei Marmi con Fabrizio Corona

I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato Elisabetta Gregoraci in una serata esclusiva a Forte dei Marmi, in compagnia di Fabrizio Corona.

L’ex moglie di Flavio Briatore è apparsa elegante e rilassata in un miniabito bianco, mentre raggiungeva Corona a un tavolo bordo piscina. Non è dato sapere cosa si siano detti, ma tra i due pare esserci stato un riavvicinamento dopo vecchie incomprensioni.

Ma non è finita qui: un altro scatto che ha fatto il giro del web mostra Elisabetta Gregoraci in spiaggia con Fedez. Le foto, pubblicate da Diva e Donna, mostrano una confidenza evidente tra i due.

Gregoraci scherza e sorride con il rapper, toccandogli il braccio con fare amichevole. Se Fedez è finito nel mirino dei rumors per un presunto flirt con Clara, da lui smentito, anche la conduttrice viene ora accostata a nuove possibili frequentazioni.

Gregoraci: l’amore più grande resta Nathan Falco

Nonostante le uscite mondane e i pettegolezzi, Elisabetta Gregoraci ha occhi solo per suo figlio Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore.

Il ragazzo, ormai adolescente, vive a Ginevra per motivi di studio, ma mantiene un legame fortissimo con la madre. Elisabetta non perde occasione per sottolineare l’armonia familiare ritrovata con Briatore, dimostrando che l’amore più grande resta quello per il figlio.