Francesca Chillemi incinta annulla gli impegni, non sarà al Giffoni: gravidanza delicata, deve restare a riposo.

Francesca Chillemi ha annunciato a sorpresa la sua gravidanza sfoggiando il suo pancino sul red carpet al BTC Festival, ma adesso un nuovo annuncio suscita apprensione tra i fan.

L’amatissima attrice ha, infatti, dichiarato con dispiacere che non parteciperà al Giffoni Film Festival 2025. L’evento, previsto per il 17 luglio, avrebbe visto l’ex Miss Italia tra le protagoniste della serata inaugurale. Tuttavia, come ha spiegato in una storia su Instagram, la sua gravidanza è entrata in una fase delicata e, su consiglio dei medici, dovrà osservare un riposo assoluto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Gravidanza delicata per Francesca Chillemi: riposo assoluto

Francesca Chillemi è in dolce attesa della sua seconda figlia, la prima con il compagno Eugenio Grimaldi. La notizia, tenuta riservata fino a poche settimane fa, è stata confermata ufficialmente lo scorso 27 giugno, quando l’attrice ha mostrato il pancione sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento.

Al momento si trova al sesto mese e la nascita della bambina è prevista per settembre.

“Chi mi conosce sa quanto per me sia importante rispettare gli impegni – ha scritto in una storia Instagram – ma la mia gravidanza un po’ delicata mi porta ora ad osservare (su indicazione dei medici) il riposo più assoluto“.

Un messaggio toccante, accompagnato dal rammarico per non poter ritirare il premio previsto e incontrare il pubblico: “Mi dispiace tantissimo non poter abbracciarvi. Viva il lupo e ci vediamo presto“.

Il messaggio ha suscitato grande preoccupazione tra i fan dell’attrice.

Una nuova avventura per Francesca Chillemi

Per Francesca Chillemi si tratta di una nuova, emozionante fase della vita, dopo la nascita della primogenita Rania, avuta con l’ex compagno Stefano Rosso.

La sua scelta di mettere in pausa gli impegni professionali è stata accolta con affetto dal pubblico e dagli organizzatori del Giffoni, che le hanno scritto: “Tutta Giffoni ti abbraccia forte. Ti aspettiamo“.

Nonostante lo stop temporaneo, i fan di Francesca Chillemi non dovranno attendere troppo per rivederla in scena. Conclusa la gravidanza, l’attrice tornerà a lavorare ai suoi progetti televisivi e cinematografici, inclusi i prossimi episodi di Viola come il mare e Che Dio ci aiuti. Nel frattempo, la sua priorità resta la salute e il benessere della bambina in arrivo.