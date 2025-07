Milly Carlucci avvistata con Flavio Insinna: sarà lui il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle? Le ultime indiscrezioni.

Nonostante manchino ancora tre mesi alla messa in onda, i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle sono già in pieno fermento. Milly Carlucci, storica conduttrice del talent show di Rai 1, è al lavoro per definire un cast che sappia stupire il pubblico e garantire ascolti da record. E nelle ultime ore è emerso un nome che sta facendo discutere: quello di Flavio Insinna. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumors.

Avvistamento sospetto: Carlucci e Insinna a pranzo insieme

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, Milly Carlucci e Flavio Insinna sarebbero stati avvistati a pranzo insieme in un noto ristorante romano.

Un incontro che ha immediatamente acceso le speculazioni: che la conduttrice stia davvero cercando di portare l’ex volto de L’Eredità nel cast di Ballando con le Stelle?

Flavio Insinna

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i fan del programma si dividono tra entusiasmo e curiosità. L’arrivo di Insinna potrebbe rappresentare un vero colpo di scena, considerando il suo carisma e la lunga esperienza in Rai.

Chi ci sarà nel cast di Ballando con le stelle 2025

Nel frattempo Milly Carlucci ha già smentito alcune indiscrezioni, come quella sulla possibile partecipazione di Chiara Ferragni, con cui ci sarebbero stati solo contatti preliminari poi sfumati.

La produzione sta lavorando nel massimo riserbo, ma l’interesse del pubblico cresce di giorno in giorno, alimentato da continue indiscrezioni e possibili nomi “bomba”.

Se Flavio Insinna dovesse accettare la sfida del palco di Ballando con le Stelle, si tratterebbe senza dubbio di un acquisto di peso per lo show. Per ora, però, si tratta solo di voci. Non resta che attendere le conferme ufficiali da parte della Rai per scoprire quali sorprese riserverà il nuovo cast.